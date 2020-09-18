Упор на протеїни: 7 продуктів з високим вмістом білка

Всім відомо, що білок є одним з трьох основних макроелементів і необхідний для нарощування м'язів і полегшення багатьох хімічних реакцій в організмі. І саме від його достатнього надходження в організм разом з їжею залежить і самопочуття, і зовнішність.

Кількість білка, необхідна людині, залежить від стану його здоров'я, віку і рівня активності. Тому добова потреба може варіюватися від 0,8 до 2 г/кг (остання норма - для дуже активних людей).

Навіть якщо щоденна норма білка для вас висока, це зовсім не означає, що вам потрібно вдатися до вживання спеціальних протеїнових біодобавок. MedOboz підготував для вас список продуктів з підвищеним вмістом білка, щоденне вживання яких допоможе уникнути необхідності пити протеїнові коктейлі і їсти білкові батончики.

Сочевиця

Це багате клітковиною і білком джерело вуглеводів. Всього лише в 100 грамах сочевиці міститься близько 9 грамів білка, тому включення її в раціон допоможе заповнити добову порцію корисного протеїну. Крім того, сочевиця допомагає збагатити організм залізом, міддю, марганцем, фосфором і фолієвою кислотою, які запобігають розвитку анемії, покращують кровообіг і допомагають уникнути ризику серцево-судинних захворювань.

Сир

Один з лідерів серед продуктів тваринного походження щодо вмісту білків і поживних речовин - сир. Як відомо, чим твердіше сорт сиру, тим більше білка він включає. Наприклад, до складу 100 грамів пармезану входить 35 грамів білка, а швейцарського, чеддеру і моцарели - 22-30 грамів протеїну.

Чим твердіше сир, тим більше в ньому білка. Comfy

Більш того, молочний білок казеїн, яким багатий сир, перетравлюється повільніше інших видів білка, тому здатний живити м'язи протягом усього дня. А ще цей продукт є потужним джерелом кальцію, заліза, фосфору, рибофлавіну і вітаміну B12, що також робить його цінним доповненням здорового раціону.

Яловичина

У порівнянні з іншим червоним м'ясом яловичина містить менше жиру і менш калорійна. Так, на 100 г цього продукту припадає близько 6 г жирів і 17 г білка. Також яловичина забезпечить організм підвищенною порцією життєво важливого вітаміну В12, тому дозволяйте собі хоча б двічі на тиждень обідати стравами з цього продукту.

Оптимально готувати яловичину на грилі, на пару або відварювати.

Горох

Деякий час назад гороховий протеїн став популярним серед спортсменів. І не дарма, адже він є прекрасним джерелом біодоступного протеїну - організм може досить легко розщеплювати його на необхідні йому поживні речовини.

Так, в 100 г гороху міститься близько 11 г білка. А ще в його склад входять необхідні організму тіамін, фолат, ніацин, фосфор, цинк та інші речовини.

Куряче філе

У складі цього м'яса міститься близько 20 г білка на 100 г. При чому курячий білок містить всі незамінні амінокислоти, включаючи триптофан – речовину, яка допомагає регулювати сон, покращує настрій і зміцнює нервову систему.

Морепродукти

Креветки, мідії, устриці, рапани та інші морепродукти містять стільки ж білка, як і м'ясо, при цьому вони мають більш високі поживні властивості, а засвоюються організмом легше і швидше.

А якщо врахувати, що всі вони багаті йодом, цинком, вітаміном D, калієм, залізом і ніацином, то питання, чи варто їх включати в свій раціон, зовсім відпадає саме по собі.

Насіння чіа

Цей продукт часто називають суперфудом. Ще б пак, адже в 100 г цих маленьких насіннячок міститься майже 17 г білка.

Крім того, насіння чіа багате клітковиною, вітамінами і мінералами. Експерти запевняють, що регулярне вживання чіа допомагає запобігти підвищенню рівня жирів в крові і знизити інсулінорезистентність.

Раніше MedOboz розповідав, яка небезпека причаїлася в протеїнових коктейлях.

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