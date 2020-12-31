Українцям у новорічну ніч порадили "тарілку здорового харчування": що це таке

Таша Адамович Здорове харчування 03:00, 31.12.2020

Щоб не переїсти за новорічним столом, Міністерство охорони здоров'я порадило українцям скористатися принципом "тарілки здорового харчування".

Вона розроблена за участі фахівців Центру громадського здоров'я, йдеться на сторінці установи у Facebook. Правильне харчування допоможе запобігти проблемам із травленням, сказано в повідомленні.

Фахівці наголосили, що 1/2 тарілки мають становити овочі та фрукти. Проте не варто половину обсягу заповнювати картоплею, яка має високий вміст крохмалю, нагадали вони.

Цілозернові продукти мають зайняти 1/4 тарілки (цільні та неочищені зернові та виготовлені з них страви).

Ще 1/4 тарілки треба віддати під білкові продукти: рибу, курку, квасолю, горіхи. Їх можна додавати до салату.

Для приготування й заправлення краще брати рослинну олію – оливкову, рапсову, кукурудзяну, соняшникову, арахісову, до того ж у помірній кількості. Треба уникати частково гідрогенізованих олій, що містять шкідливі трансжири, нагадали в центрі.

"Протягом застілля пийте більше води та намагайтеся відмовитися від солодких напоїв. Що ж до алкоголю, то навіть у свята потрібно пам’ятати: будь-яка доза є небезпечною для організму. Та якщо не вдається зовсім відмовитися від спиртного, то віддавайте перевагу невеликій кількості натурального червоного вина", – йдеться в повідомленні.

Також спеціалісти нагадали про те, що розмаїття їжі стимулює до переїдання. І порадили зважати на це, навіть якщо ви плануєте приготувати в новорічну ніч лише корисні страви.

Тарілка здорового харчування
Facebook Центру громадського здоров’я
Поради, як не переїсти у свята
Facebook Центру громадського здоров’я

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що відома українська дієтологиня, лікарка-ендокринологиня Наталія Самойленко порадила, як харчуватися під час зустрічі Нового року й у святкові вихідні, щоб не набрати зайвої ваги. За її словами, не нашкодити фігурі допоможе режим і "правило тарілки".

Коментувати
Здоров'я Здорове харчування

Дивіться також

Нардепка Скороход заявила, що не бачить "символу зла" в георгіївській стрічці. Відео

Коли ворог не може нас перемогти у бою, він діє оманливими маневрами

ОБСЄ засікла на Донбасі російський комплекс "Житель"

Прогноз для України на 2021 рік: тарологиня попередила про новий Майдан і зміну влади

Порошенко зробив сенсаційну заяву у справі "вагнерівців"