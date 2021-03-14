Як їсти менше солі: шість порад

Надмірна кількість споживаної солі, яка є основним джерелом натрію, загрожує проблемами зі здоров'ям, таким як підвищення тиску, зайва вага, серцево-судинні захворювання та інсульт.

У зв'язку з цим у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України розповіли, як можна скоротити кількість цього продукту в раціоні. Зокрема, медики рекомендують:

уникати готових продуктів з високим вмістом солі, уважно читаючи інформацію на етикетках і вибираючи продукти зі зниженим її змістом;

обмежити споживання хліба, технологічно оброблених м'ясних і рибних продуктів, солоних сиру, овочів і готових соусів;

замість солі додавати до страв свіжі трави та спеції;

приправляти їжу соком лимона, грейпфрута або апельсина, а замість майонезу і соусів додавати рослинне масло;

додавати сіль у кінці приготування, в ідеалі – в готову страву на тарілці;

вживати йодовану сіль, враховуючи помірний дефіцит йоду в українців.

Надмірна кількість споживаної солі загрожує проблемами зі здоров'ям Центр громадського здоров'я України

Щоб смакові рецептори звикли до меншої кількості солі, потрібний певний час. "Але як тільки ви звикнете, ви будете отримувати більше задоволення від їжі і звертати увагу на більш широкий діапазон смаків", – зазначили в МОЗ.

Так, за даними дослідження STEPS, проведеному 2019 року, в Україні люди в середньому споживають 12,6 г солі на добу. Це більш ніж в два рази перевищує максимальний рекомендований рівень – 5 грамів на добу. Лише 13% українців споживають меншу кількість солі.

Українці споживають надто багато солі скриншот

У МОЗ також нагадали, що основним джерелом солі є продукти, що пройшли технологічну обробку: ковбаса, шинка, бекон, сир, солоні закуски, вермішель швидкого приготування тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні ліквідували державну монополію на видобуток солі: компанію "Артемсіль" відправили на приватизацію.