Як їсти менше солі: шість порад

Надмірна кількість споживаної солі, яка є основним джерелом натрію, загрожує проблемами зі здоров'ям, таким як підвищення тиску, зайва вага, серцево-судинні захворювання та інсульт.

У зв'язку з цим у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України розповіли, як можна скоротити кількість цього продукту в раціоні. Зокрема, медики рекомендують:

уникати готових продуктів з високим вмістом солі, уважно читаючи інформацію на етикетках і вибираючи продукти зі зниженим її змістом;

обмежити споживання хліба, технологічно оброблених м'ясних і рибних продуктів, солоних сиру, овочів і готових соусів;

замість солі додавати до страв свіжі трави та спеції;

приправляти їжу соком лимона, грейпфрута або апельсина, а замість майонезу і соусів додавати рослинне масло;

додавати сіль у кінці приготування, в ідеалі – в готову страву на тарілці;

вживати йодовану сіль, враховуючи помірний дефіцит йоду в українців.

Надмірна кількість споживаної солі загрожує проблемами зі здоров'ям. Джерело: Центр громадського здоров'я України

Щоб смакові рецептори звикли до меншої кількості солі, потрібний певний час. "Але як тільки ви звикнете, ви будете отримувати більше задоволення від їжі і звертати увагу на більш широкий діапазон смаків", – зазначили в МОЗ.

Так, за даними дослідження STEPS, проведеному 2019 року, в Україні люди в середньому споживають 12,6 г солі на добу. Це більш ніж в два рази перевищує максимальний рекомендований рівень – 5 грамів на добу. Лише 13% українців споживають меншу кількість солі.

Українці споживають надто багато солі. Джерело: скриншот

У МОЗ також нагадали, що основним джерелом солі є продукти, що пройшли технологічну обробку: ковбаса, шинка, бекон, сир, солоні закуски, вермішель швидкого приготування тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні ліквідували державну монополію на видобуток солі: компанію "Артемсіль" відправили на приватизацію.

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