Названо п'ять продуктів для зміцнення імунітету взимку

Ферментовані продукти (квашена капуста, солоні огірки, кисломолочні продукти тощо), часник, брокколі, гарбузове насіння та куркума є так званими "протизапальними продуктами", здатними зміцнити імунітет.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, опублікованому на сторінці відомства в Facebook. "Вважається, що такі продукти багаті вітамінами і фітонутрієнтами, які здатні підтримувати здорову імунну відповідь і важливі для попередження виникнення хронічних запальних процесів в організмі", – зазначили в МОЗі.

Як пояснили у відомстві, запальний процес в організмі може бути абсолютно нормальною реакцією імунітету. Він необхідний, наприклад, при загоєнні ран і в боротьбі з інфекціями, які потрапили до організму.

Однак сьогодні люди часто перебувають у хронічному стресі, який, зі свого боку, провокує хронічні запалення, здатні сильно пригнічувати захисну функцію організму.

Продукти "для імунітету" багаті вітамінами і фітонутрієнтами Центр громадського здоров'я України

У МОЗі порадили п'ять продуктів для зміцнення імунної системи скриншот

У цьому випадку може допомогти тільки перехід на здоровий спосіб життя і збагачення раціону названими "протизапальними продуктами", повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України може змінити правила продажу антибіотиків, особливо тих, які серед українців популярні як засіб боротьби з коронавірусом.