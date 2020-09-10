Сучасні міфи про харчування: експерт розвінчала найпопулярніші

Кожному з нас хочеться завжди залишатися здоровими і красивими, і, як відомо, це неможливо без повноцінного харчування. Тому всі ми намагаємося максимально наблизити свій раціон до правильного, включаючи в нього максимум корисних продуктів і дотримуючись різних рекомендацій, часто отриманих від експертів в інтернеті.

Дієтологиня Альбіна Коміссарова у себе в Instagram розповіла, що багато порад з мережі є всього лише міфами, які як мінімум не принесуть ніякої користі, до того ж, не мають під собою абсолютно ніякого наукового обгрунтування.

Які ж міфи популярні зараз? Давайте розбиратися.

Лляна олія (особливо випита натщесерце) рятує від усіх хвороб

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"Лляна олія – продукт, багатий корисними речовинами: вітаміни, мінерали, жирні кислоти. І найбільше захоплень з приводу наявності в ньому омега-3, – говорить експертка. – Але ж відомо, що омега-3 це не одна речовина, а їх комплекс: EPA і DHA містяться тільки в тваринних продуктах і мають найбільшу засвоюваність. ALA засвоюється лише на 15% і, хто б міг подумати – саме вона і міститься в льняному маслі".

Що ж стосується вітамінів і мінералів – в будь-якому маслі вони є, навіть у вершковому. "Питання в тому, що якщо ви харчуєтеся різноманітно, використовуєте різні масла в своєму раціоні, то нічого окремо пити натщесерце вам не потрібно", – підкреслила дієтологиня.

Також вона додала, що лляне масло ніякої надприродної користі принести просто не може, але в той же час, при занадто завзятому і неправильному застосуванні здатне спровокувати напад жовчної коліки, якщо у вас є камінь.

Газована вода викликає целюліт

Дієтологиня зазначає, що наукових доказів цьому твердженню немає.

"Більш того, це на стільки не логічно, що і досліджень на цю тему теж немає і не буде. Швидше за все, помилка сталася через неправильний переклад з англійської, адже "газованою водою або содою" називають всі газовані напої, в тому числі і солодкі. А ось вони і можуть викликати целюліт через надмірну кількість цукру", – додала лікарка, підкресливши, що звичайна газована мінералка не має ніякого відношення до целюліту.

Аналіз на харчову непереносимість допоможе вдосконалити раціон

У мережі існує думка, що необхідно здати аналіз крові на харчову непереносимість з IgG4, який покаже, які продукти вам не можна їсти. Нібито, повністю виключивши їх з раціону ви не будете хворіти і повернетеся до нормальної ваги.

Однак такий метод, за словами Коміссарової, є більш ніж сумнівним. "Цей метод не рекомендований ні однією авторитетною організаціей̆ алергологів. Більш того, харчова непереносимість, навіть якщо вона і є, не може ніяк не проявлятися: не буває такого, що ви жили-жили, їли весь час м'ясо, відчували себе чудово, а тут виявилося, що вам його не можна і взагалі ви його не переносите. Тому орієнтуйтеся на свої відчуття", – каже дієтологиня, додавши, що не буває харчової непереносимості відразу великих груп продуктів – це завжди вибірково.

Більш того, як стверджує експертка, аналіз на харчову непереносимість ніяк не пов'язаний з імунологічними реакціями, а значить, що цей метод і зовсім себе дискредитує.

Вживання деяких продуктів за розкладом - найпоширеніший міф. Магия стройности

Існують часові обмеження щодо вживання різних продуктів

У мережі часто можна побачити рекомендації, мовляв, фрукти можна їсти тільки в першій половині дня (до 12), вуглеводи ввечері не можна і т.д.

"Мені правда незрозуміло, звідки ці норми і ці цифри. Ніби думка така: те, що ми з'їмо в першій половині дня, встигне витратитися до вечора. Але це так не працює! Якби їжі, яку ми з'їли вранці, вистачало б на целий̆ день, то й голоду ми б не відчували", – зазначає Коміссарова.

За її словами, організм - дуже розумна і злагоджена система. Якщо ви даєте йому їжу, він її перетравить і засвоїть будь-яку в будь-який час. "І не підуть фрукти в жир, тому що ви з'їли їх на вечерю. Адже якщо протягом дня ви в дефіциті калорій, звідки організму взяти зайву енергію, щоб перевести все в жир? Так що не має значення в який час і яку їжу ви їсте, важливий баланс протягом дня. Це фізика і найпростіші знання фізіології, чому люди придумують цифри і звідки їх беруть? Я не знаю. Мабуть, так простіше", – додала дієтологиня.

При схудненні деякі продукти – табу

Напевно вам доводилося чути: якщо ви хочете схуднути, вам потрібно відмовитися від таких продуктів, як банани, виноград, цукор, картопля, молочка тощо. Але і тут, як виявилося, не все категорично.

"Якщо ви зрозуміли попередній пункт, то і зараз вам зрозуміло. Якщо ви в дефіциті калорій, то яка різниця, що ви їсте? Ви будете худнути, їжте хоч один шоколад. Але якщо мета - здоров'я, то потрібно намагатися в необхідну вам калорійність вмістити обов'язкові частини раціону: овочі, фрукти, зернові, білок і рослинні масла. І тільки якщо залишиться місце – ваші улюблені продукти", – підсумувала Коміссарова, додавши, що гладшають не через продукти, а від їх надлишку.

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