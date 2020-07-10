Названо найбільш шкідливий продукт при підвищеному холестерині: є в кожному будинку

Людям з підвищеним рівнем холестерину слід виключити з раціону цукор, оскільки він несе навіть більшу загрозу, ніж жирна їжа і борошняне.

Американські вчені рекомендували хворим на цукровий діабет, гіпертонію і проблемами з судинами перейти на низкоуглеводную дієту, повідомляє MedicalXpress.

Підвищуючі рівень цукру в крові продукти – хліб, картоплю та солодощі – слід мінімізувати в раціоні, щоб уникнути виникнення проблем зі здоров'ям, у тому числі і з боку серцево-судинної системи.

Як писав OBOZREVATEL раніше, трави та спеції, завдяки своїм протизапальним і антиоксидантним властивостям, відмінно зміцнюють імунітет і здатні запобігти онкологічним захворюванням.