Названо головні небезпеки вживання алкоголю в спеку

Медики попередили, що зловживання алкоголем в спеку підвищує ризик виникнення проблем зі здоров'ям, аж до летального результату.

Пресслужба Центр громадського здоров'я України назвала основні ризики, до яких призводить вживання спиртного влітку.

Алкоголь у спеку викликає зневоднення організму, діючи як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її.

Через спирте мозку складніше стає оцінювати внутрішню температуру тіла. Судини розширюються, тому охолодження тіла не відбувається.

Вживання спиртного підвищує ризик серцевого нападу. Також в спеку з потім з тіла виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій і натрій. До того ж від високої зовнішньої температури може впасти тиск і навіть викликати запаморочення. Тому людям з хворим серцем категорично не можна пити алкоголь в спеку.

Медики попередили, що алкоголь і активний відпочинок несумісні. Адже під дією спиртного реакція сповільнюється, погіршується координація рухів, увага, здатність адекватно оцінювати власні можливості і ситуацію навколо. Таким чином, можна завдати шкоди не тільки собі, а й іншим.

"Безпечної дози алкоголю не існує! Вживання спиртного шкідливо для серцево-судинної системи (викликає гіпертонію, збільшує ризики інсультів). Крім того, з алкоголем пов'язують вісім різних видів раку і інші серйозні захворювання: цироз печінки, гепатит, панкреатит. Як і тютюн, алкоголь викликає залежність", – підкреслили медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі сім алкогольних напоїв, які можна і не можна пити в спеку.