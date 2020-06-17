Названі продукти, які допоможуть захищати легені

Медики перерахували продукти, які допоможуть організму людини підтримати нормальну роботу легенів, що особливо важливо в період пандемії COVID-19.

Дієтолог Алехандро Кановас з Іспанії і глава іспанського товариства пульмонології та торакальної хірургії (SEPAR) Еусебіо Чінер поділилися порадами з виданням La Vanguardia. Всі корисні продукти можна легко купити в магазинах і на ринках.

На їхню думку, для зміцнення всієї дихальної системи слід вживати в їжу яйця, цілісний рис, блакитну рибу і волоські горіхи.

Чінер додає, що, коли стан легких погіршується, організму дуже потрібна підтримка у вигляді білка. Тому варто звернути увагу на яйця, які крім якісного білка, містять хороші жиророзчинні вітаміни.

Дієтологи рекомендують включити в раціон і продукти з цільного молока. Вони є джерелом вітаміну D, який різні дослідження пов'язують з хорошою функцією легенів.

Також корисно їсти помідори. Вони, поряд з цитрусовими і полуницею, є джерелом вітаміну С. Медики відзначили, що цей природний антиоксидант може допомогти запобігти проблемам з диханням.

Крім правильного харчування, за словами фахівців, протистояти інфекції допоможе здоровий сон, проведення часу на свіжому повітрі, відмова від тютюну та фізична активність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі продукти, які можуть зменшити ризик захворіти на коронавірус.