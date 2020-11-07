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/ Здорове харчування

Названі частини курки, які краще не їсти

8.8т
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Фахівці з'ясували, що на курячій гузці міститься багато паразитів і бактерій та надмірне вживання цієї частини птиці негативно позначається на здоров'ї.

Про це йдеться в матеріалі порталу Sohu. Відзначається, що також краще відмовитися від вживання курячих легень, оскільки в них теж може бути багато паразитів і бактерій, які не вдається знищити навіть термообробкою через їхню стійкість до високих температур.

Як стверджують автори матеріалу, у разі потрапляння в людський організм вони можуть привести до нездужання.

Названі частини курки, які краще не їсти

Названі частини курки, які краще не їсти

Крім того, небезпечні для здоров'я людини речовини можуть накопичуватися також у курячій голові.

Відзначається, що практично нічого корисного немає і в курячій шкірі – вона багата жиром і на її поверхні також є багато паразитів і бактерій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одній із сімейних ферм Австралії курка знесла величезне яйце, в якому виявилося три жовтки.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
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