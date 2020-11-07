Фахівці з'ясували, що на курячій гузці міститься багато паразитів і бактерій та надмірне вживання цієї частини птиці негативно позначається на здоров'ї.

Про це йдеться в матеріалі порталу Sohu. Відзначається, що також краще відмовитися від вживання курячих легень, оскільки в них теж може бути багато паразитів і бактерій, які не вдається знищити навіть термообробкою через їхню стійкість до високих температур.

Як стверджують автори матеріалу, у разі потрапляння в людський організм вони можуть привести до нездужання.

Названі частини курки, які краще не їсти

Крім того, небезпечні для здоров'я людини речовини можуть накопичуватися також у курячій голові.

Відзначається, що практично нічого корисного немає і в курячій шкірі – вона багата жиром і на її поверхні також є багато паразитів і бактерій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одній із сімейних ферм Австралії курка знесла величезне яйце, в якому виявилося три жовтки.

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