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/ Здорове харчування

Названа головна небезпека хліба, що шкодить здоров'ю

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В Ірландії суд встановив, що американська мережа ресторанів швидкого харчування Subway використовує хліб з надмірною кількістю цукру, що може нашкодити здоров'ю.

Як повідомляє The Guardian, через велику кількість цукру, булочки потрапили в категорію кондитерських виробів. Згідно ірландському законодавству, кількість цукру в хлібі "не повинно перевищувати 2% від ваги борошна, включеної в тісто". Але в хлібі від Subway – в п'ять разів більше цукру.

Відзначимо, що згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, можна споживати не більше 10% цукру від денної норми калорій. При цьому ВООЗ давав рекомендації зменшити цю кількість до 5%, що становить приблизно 25 грамів.

Медики пояснили, що така кількість цукру підвищує ризик виникнення серцевих захворювань. Крім того, перевищення кількості цукру веде до розвитку цукрового діабету і підвищення ваги.

Subway – велика в світі мережа ресторанів швидкого харчування. Основний продаваної продукцією є сендвічі та салати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо шість продуктів, які помилково вважаються низькокалорійними.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Місце
Ірландія
Тег
їжа
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