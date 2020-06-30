Можна і диню з молоком: дієтологиня розбила міф про непоєднуваність продуктів

Незважаючи на думку про те, що деякі продукти "несумісні" для одночасного вживання, дослідження говорять, що всі вони в будь-якому поєднанні чудово засвоюються.

Про це заявила дієтологиня Альбіна Комісарова. У своєму Instagram вона зазначила, що до проблеми з травленням можуть викликати не огірки з помідорами, якщо їх з'їсти одночасно, а індивідуальна реакція організму.

За її словами, для кожного макроелемента – білків, жирів, вуглеводів – ШКТ людини виділяє власні ферменти для перетравлення. Водночас немає такого, що одні нейтралізують інші – вони прекрасно працюють разом.

Дієтологиня запевнила, що непоєднуваних продуктів не існує

"Що стосується "лужного" і "кислотного" середовища для перетравлення, в шлунку завжди кисле середовище і їжа його якщо змінює, то дуже ненадовго, гомеостаз в організмі чудово підтримується, тому що будь-яке його відхилення може бути смертельно небезпечним", – пояснює фахівчиня.

Вона також зазначила, що не буває чисто білкової або вуглеводної їжі, крім цукру і білка яйця. В іншому випадку вся їжа вже є змішаною.

"А що якщо поєднання риба-кефір або диня-молоко викликає у вас неприємні відчуття? Це не непоєднуваність продуктів, а ваша індивідуальна реакція, це нормально, і ви орієнтуйтеся на свої відчуття", – підкреслила Комісарова.

Водночас дієтологиня порадила, що дійсно не можна поєднувати ліки та алкоголь.

Скришот повідомлення (Instagram doctor_komissarova)

Порада дієтологиня (Instagram doctor_komissarova)

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