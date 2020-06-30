Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Можна і диню з молоком: дієтологиня розбила міф про непоєднуваність продуктів

Читати матеріал російською

Незважаючи на думку про те, що деякі продукти "несумісні" для одночасного вживання, дослідження говорять, що всі вони в будь-якому поєднанні чудово засвоюються.

Про це заявила дієтологиня Альбіна Комісарова. У своєму Instagram вона зазначила, що до проблеми з травленням можуть викликати не огірки з помідорами, якщо їх з'їсти одночасно, а індивідуальна реакція організму.

За її словами, для кожного макроелемента – білків, жирів, вуглеводів – ШКТ людини виділяє власні ферменти для перетравлення. Водночас немає такого, що одні нейтралізують інші – вони прекрасно працюють разом.

Дієтологиня запевнила, що непоєднуваних продуктів не існує

Дієтологиня запевнила, що непоєднуваних продуктів не існує

"Що стосується "лужного" і "кислотного" середовища для перетравлення, в шлунку завжди кисле середовище і їжа його якщо змінює, то дуже ненадовго, гомеостаз в організмі чудово підтримується, тому що будь-яке його відхилення може бути смертельно небезпечним", – пояснює фахівчиня.

Вона також зазначила, що не буває чисто білкової або вуглеводної їжі, крім цукру і білка яйця. В іншому випадку вся їжа вже є змішаною.

"А що якщо поєднання риба-кефір або диня-молоко викликає у вас неприємні відчуття? Це не непоєднуваність продуктів, а ваша індивідуальна реакція, це нормально, і ви орієнтуйтеся на свої відчуття", – підкреслила Комісарова.

Водночас дієтологиня порадила, що дійсно не можна поєднувати ліки та алкоголь.

Скришот повідомлення

Скришот повідомлення

(Instagram doctor_komissarova)

Порада дієтологиня

Порада дієтологиня

(Instagram doctor_komissarova)

Раніше OBOZREVATEL розповідав про список смачних і корисних фруктів та овочів, які найкраще рятують від спеки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дієти та фітнес живлення здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Здорове харчування

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини