Лікарка назвала три шкідливі ранкові звички

Одразу після пробудження людям не варто займатися занадто енергійними фізичними вправами, пити каву й апельсиновий сік.

Про це попередила британська лікарка Міріам Стоппард, пише Mirror. За її словами, всі ці три звички загрожують проблемами зі здоров'ям. Так, надмірні навантаження після сну протипоказані через те, що тіло зневоднене, тканини не розтягуються, а міжхребцеві диски можуть навіть зіскочити через це.

Щодо склянки звичного апельсинового соку, то він дає колосальне навантаження на процес обміну речовин. Тому рівень цукру в крові злітає до величезних значень. Адже зранку метаболізм в організмі ще не може ідеально регулювати рівень інсуліну. Подібний вплив на людину чинить і кава натщесерце.

Тому відмова від згаданих двох напоїв одразу після підйому з ліжка мінімізує ризик захворіти на діабет або мати проблеми із серцем.

Солідарність із Стоппард висловив і професор Джеймс Беттс з Університету Бата. Він порадив усім кавоманам для початку хоча б щось з'їдати на сніданок.

"Ми знаємо, що майже половина із нас прокидається вранці і, перш ніж щось робити, п'є каву – інтуїтивно, чим сильніше ми відчуваємо втому, тим міцніша кава. Наш контроль цукру в крові порушується, коли перше, з чим тіла контактують, – це кава, особливо після нічного порушеного сну. Ми можемо поліпшити це, спочатку поївши, а потім випивши каву, якщо відчуваємо, що вона нам усе ще потрібна", – говорить учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше дослідники з Університету Бата провели експеримент, попросивши 29 його учасників випити міцну чорну каву натщесерце. У підсумку вчені дійшли висновку, що це підвищує ризик діабету другого типу.

А терапевтка Наталя Гордієнко попередила, що кава до сніданку може призвести до появи таких проблем, як гастрит і стрімкий набір ваги.

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