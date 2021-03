Лікарі розвіяли поширені міфи про сніданок

Американські лікарі вважають, що багато людей досі дотримуються оманливих тверджень щодо сніданку, наприклад, пропускаючи його або вживаючи неправильну їжу.

Фахівці розвіяли поширені міфи про це, насамперед порадивши не пропускати перший прийом їжі. Їхні доводи наводить журнал "Eat This, Not That!".

"Сніданок запускає обмін речовин у нашому організмі. А його відсутність призводить до уповільнення метаболізму й переїдання протягом дня і, як наслідок, збільшення ваги", – процитувало видання слова доктора медичних наук і хірурга-гастроентеролога Мадхана Кумара.

Лікарі радять не пропускати сніданки, але під час них харчуватися правильно

Зі свого боку доктор медичних наук Вільям В. Лі додав, що якби йому довелося просити пацієнтів відмовитися лише від однієї шкідливої звички, він закликав би їх припинити об'їдатися на сніданок м'ясними напівфабрикатами. Серед таких лікар назвав смажені сосиски, ковбасу і бекон. Замість цього він радить вибирати для першого прийому їжі фрукти, йогурт і яйця фермерських курей.

Лікарка-психіатриня і нутриціологиня Ума Знайду (Uma Naidoo) висловила переконання: якщо людина не снідала, то на обід вона з більшою ймовірністю вибере фастфуд або бутерброд, а не щось корисніше. За її словами, на сніданок не варто їсти десерти – пончики, булки з корицею і солодкі пластівці.

Фахівці підкреслюють, що регулярне вживання великої кількості вуглеводів і цукрів на голодний шлунок може призвести до розвитку цукрового діабету другого типу, а також збільшити ризик появи серцево-судинних захворювань. Крім цього, така харчова звичка може спровокувати початок депресії або тривожного розладу.

