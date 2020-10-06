Їсти все і не товстіти: 5 звичок струнких людей

Стрункість – це не тільки про моду і привабливість. Стрункість – це в першу чергу про здоров'я. Адже вже давно відомий факт, що зайва вага є серйозним фактором ризику для розвитку безлічі захворювань серцево-судинної, ендокринної та інших систем, від більшості з яких неможливо вже буде позбутися навіть тотально схуднувши.

Але як же утримувати вагу в нормі, якщо навколо стільки гастрономічних спокус, а на спорт не вистачає часу і сил? Дієтолог Альбіна Коміссарова поділилася звичками струнких "від природи" людей, які і допомагають їм залишатися у формі завжди, просто – їсти все і не гладшати.

Навчіться зосереджуватися на їжі

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Завжди приймайте їжу сидячи за столом, відклавши перегляд кіно і серіалів, читання книг і огляд стрічок соцмереж: під час трапези тільки ви і їжа.

"Багато хто ігноруює цю пораду, але прибрати гаджети і вимкнути телевізор під час їжі допомагає їсти повільніше і не пропустити відчуття насичення", – каже дієтолог.

Така концентрація дозволить вам насолоджуватися процесом їжі, а також дозволить уникнути непотрібного переїдання.

Їжте те, що смачно і хочеться вам

На обід (сніданок, вечерю) вибирайте тільки ті продукти, які любите ви, а не запихуйтеся "крізь сльози" тим, що навіяно модою і сумнівними експертами по схудненню.

"Справа не в тому, щоб їсти одні тортики. Але я часто бачу, як дівчата харчуються за складеним кимось меню і їдять те, що "потрібно", а не те, що їм хочеться. Зокрема, їдять деякі продукти, тому що "корисно", як наприклад, смузі-боул на 500 ккал, замість бутерброда, який хотілося, на 250 ккал. Більш того, багато хто часто демонізують одні продукти, а інші – безпідставно піднімають (цукор не можна, а шоколад на кокосовому нектарі – можна ). Не потрібно так", – підкреслила експерт, додавши, що їжа повинна приносити задоволення.

Їжте більше фруктів

Від багатьох порадників часто можна почути, мовляв фрукти (особливо банани, виноград та інші "особливо солодкі" плоди) – джерело швидких вуглеводів, а значить призводять до появи целюліту і зайвих кілограмів. Загалом – мало не непроглядне зло, і плювати на те, що в них міститься величезна кількість корисних для організму речовин.

Однак Коміссарова наполягає: вже чого-чого, а фруктів боятися не треба (і бананів теж). Вона рекомендує замість солодких печива-тортиків і інших десертів, а також випадкових перекусів вибирати улюблені фрукти і ягоди.

Ведіть активний спосіб життя

Фізична активність – це не тільки щоденні тренування в спортзалі, танцкласі, на корті, стадіоні і т.д. Це і ходьба по сходах замість покатушок в ліфті, вечірні прогулянки, активні ігри на вихідних, аматорські змагання і забіги і т.д.

Так що, якщо немає часу на регулярні заняття спортом, просто додайте пару кілометрів до звичних дистанцій ходьби: припаркуйте машину подалі від офісу або вийдіть на зупинку раніше по дорозі на роботу, сходіть в магазин пішки, а замість вечірнього перегляду телевізора вийдіть прогулятися вулицями або в найближчий парк. Ідей маса, головне – поставити собі за мету.

Умійте сказати "ні"

Багато з нас часто погоджуються на частування і перекуси суто "з ввічливості", коли начебто і не хочеться, але і відмовитися "не комільфо", особливо, коли пропонують наполегливо або змушують.

"Пам'ятайте, стрункі люди їдять тільки коли голодні і при цьому не переїдають. Тому щоб не набрати зайві кіло і схуднути, навчіться красиво і грамотно відмовлятися від їжі, коли вам не хочеться їсти", – радить дієтолог.

Так, наприклад, запропоновану цукерку, якщо і довелося взяти, можна заховати в кишеню, мовляв, пізніше з чаєм спробую, а під час посиденьок в кафе, "за компанію" замість обіду замовте улюблену каву або фреш.

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