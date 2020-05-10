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/ Здорове харчування

Гройсман скинув 25 кг і розкрив секрет схуднення. Фото до і після

1.6т
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Експрем'єр-міністр Володимир Гройсман схуд завдяки спорту і відмови від деяких продуктів.

"У мене немає ніякої дієти. Я вважаю, що вони не зовсім ефективні", – розповів він під час Facebook-ефіру на OBOZREVATEL.

"Я від деяких продуктів просто відмовився. Я не їм хліб, бараболю, хоча дуже її люблю. Треба себе обмежувати в солодкому, хоча я дуже люблю солодке", – пояснив експрем'єр.

Він підкреслив, що без правильного харчування фізичні навантаження не дадуть бажаного результату. "Харчування дуже важливо, тому що, якщо ти будеш їсти, як слон, то ти можеш залишитися в тому спортзалі, але вага не буде знижуватися", – сказав він.

За словами Гройсмана, 5 днів на тиждень він займається спортом, в тому числі ввечері після роботи. "У мене велотренажер, турнік, бруси, гантелі", – розповів він. "Якщо ти в спорті, працездатність зовсім інша", – запевнив політик.

Володимир Гройсман до і після схуднення

Володимир Гройсман до і після схуднення

У той же час він підкреслив: "На першому етапі це завжди боротьба. Або ти побореш організм, або він тебе. Цю боротьбу треба витримати. Якщо ти витримуєш – все буде нормально".

Як писав OBOZREVATEL, в 2019 році в українському політикумі з'явився новий тренд – схуднення. Від зайвої ваги позбувся цілий ряд народних депутатів і міністрів.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Дієти та фітнес живлення
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
диета харчування
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