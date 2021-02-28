Дієтологиня назвала 7 причин повільного обміну речовин, що заважають схуднути

Існує сім причин сповільнення обміну речовин (метаболізму), що може призвести до набору ваги.

Внаслідок чого це відбувається та як уникнути небажаних наслідків розповіла дієтологиня Світлана Фус у своєму Instagram. За її словами, порушення процесів найчастіше відбувається через неправильну харчову поведінку.

"Багато хто банально переїдає, не дотримується режиму харчування, зловживає жирною їжею або сидить на низькокалорійному харчуванні. Внаслідок цього відбуваються зміни в обміні речовин", – пояснила дієтологиня.⁣⁣

Фус назвала сім основних причин сповільнення метаболізму:

Відмова від сніданку; ⁣⁣ ⠀

Недостатнє надходження води в організм; ⁣⁣ ⠀

Нерегулярное харчування; ⁣⁣ ⠀

Споживання занадто великих порцій; ⁣⁣ ⠀

Основной прийом їжі – вечеря;

Неповноцінний сон; ⁣⁣ ⠀

Стрес.⁣⁣ ⠀

Зазначимо, метаболізм – це сукупність безлічі складних процесів в організмі, що залежать від калорійності харчування, фізичної активності та температури навколишнього середовища і навіть емоційного стану людини. Цей процес відбувається постійно: і вдень, і вночі.

Сповільнений метаболізм призводить до набору ваги Instagram Світлани Фус

Instagram Світлани Фус

Instagram Світлани Фус

Під час набирання вагина животі накопичується небезпечний вісцеральний (білий) жир, який негативно позначається на здоров'ї судинної і гормональної систем.⁣⁣ Щоб цього позбавитися рекомендується дотримуватися п'яти простих правил:

Відмова від цукру;

Вживання білка;

Вживання клітковини;

Вживання чаю;

Відмова від алкоголю.

Шведська дієтологиня Сигне Сванфельдт розповіла, що під час вибору продуктів харчування люди, що худнуть, часто не звертають увагу на інформацію про їх харчову цінності, зазначену на упаковці, що є розповсюдженою помилкою. За її словами, тільки так можна уникнути їжі з надлишком цукру, насичених жирів і інших непотрібних добавок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня Аліна Дяченко розвінчала міфи про правильне харчування. За її словами, багатьом здається, що правильне харчування – це не для всіх, оскільки потрібно їсти тільки овочі та каші. Але це далеко не так.