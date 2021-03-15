Дієтологи розвіяли популярні міфи про здорове харчування: основні поради

Відхилення від деяких "правил" правильного харчування не обов'язково призводить до порушення здорового способу життя.

Про це розповіли дієтологи зі США, які розвіяли сім міфів про здорове харчування і закликали не боятися відмовлятися від дієт на користь збалансованого раціону, пише видання KSL.

Їсти тільки "хорошу" їжу

Дієтологиня Марія Адамс порадила не розділяти продукти на погані і хороші, щоб вживання тих, які вважаються "шкідливими", не викликало у вас почуття провини.

"Коли ви розумієте, що вся їжа за своєю природою не є ні хорошою, ні поганою, відкриваються двері до більш гнучкого і реалістичного режиму харчування", – зазначила дієтологиня.

Не їсти після 19

Дієтологиня Енн Моней не рекомендує дотримуватися цього правила. За її словами, якщо людина дійсно хотітиме їсти і ляже спати голодною, це призведе лише до безсоння.

"Якщо ви дійсно голодні ввечері, їжте. Не дозволяйте годиннику вказувати вам, коли ви голодні – дозвольте вашому тілу сказати вам про це", – зазначила вона.

Водночас, якщо голод часто переслідує ночами, дієтологиня порадила з'ясувати причину цього, оскільки може бути, що прийоми їжі на початку дня занадто малі, незадовільні або не збалансовані з точки зору макроелементів.

Не їсти вуглеводи

Нутриціологиня-дієтологиня Ліза Янг, авторка книги "Нарешті ситий, нарешті схуд", зазначає, що цільнозернові і крохмалисті овочі, такі як солодка картопля, овес, кіноа і коричневий рис можуть бути включені до здорового раціону, оскільки організм повинен отримувати різноманітну їжу.

"Як і у випадку з будь-якою іншою їжею, (вуглеводи) не викличуть збільшення ваги, якщо ви не з'їсте занадто багато", – сказала Янг.

Їсти 6 разів на день невеликими порціями

Не існує певної кількості прийомів їжі, яку ви повинні їсти щодня для оптимального здоров'я, оскільки те, що найкраще підходить для однієї людини, може не працювати для іншої.

За словами Янг, три прийоми їжі по 600 калорій в день викличуть той же термічний ефект, що і шість – по 300 калорій. Тому оптимальну кількість прийомів їжі в день кожен вибирає для себе сам: від трьох до шести. Головне – не забувати рахувати калорії і зробити свої прийоми їжі регулярними.

Не їсти нічого білого

Люди, які сідають на дієту, зазвичай відмовляються від таких продуктів як: білий хліб, білий рис, білі макарони, біла картопля і навіть банани. Однак дієтологиня-нутриціологиня Ківіон Міллер запропонувала своїм пацієнтам поєднувати ці продукти з чимось більш корисним: наприклад, запікати для гарніру картоплю разом з овочами або додати в печеню з курки і рису стручкову квасолю.

Робити покупки по периметру супермаркету

Передумова цього правила полягає в тому, що, роблячи покупки тільки по периметру магазину, ви купуватимете тільки найсвіжіші і здорові продукти, уникаючи оброблених, попередньо розфасованих. Люди, які слідують йому, заходять переважно тільки в відділи з овочами і м'ясом. Але дієтологиня Крістен Сміт порадила заглядати і в інші відділи і купувати цільнозернові продукти, бобові, горіхи, овочеві та рибні консерви, а також рапсову й оливкову олію.

Не їсти оброблені продукти

Дієтологиня-нутриціологиня Сара Шліхтер зазначила, що оброблені або готові до вживання продукти не завжди настільки шкідливі, як їх описують.

"Хоча ми знаємо, що дієта з високим вмістом цільних продуктів може мати багато переваг, оброблені харчові продукти все ж можуть приносити поживні речовини на стіл", – зазначила вона.

Дієтологиня наголосила, що час від часу їсти такі продукти як консерви з тунця, квасоля в банках, йогурт, заморожені овочі, сир-косичка, хумус і крупи швидкого приготування – це нормально, якщо у людини не вистачає часу або грошей на повноцінне приготування їжі.

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