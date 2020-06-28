Як їсти менше солодкого: дієтолог запропонувала способи

Не потрібно повністю відмовлятися від улюблених солодощів і демонізувати цукор. Але якщо його в раціоні занадто багато, то варто вдатися до обмежень.

Дієтолог Альбіна Коміссарова розповіла на своїй сторінці в Instagram, як легко впорається з цим завданням. В першу чергу, потрібно звернути увагу на фрукти і ягоди. ⠀

На думку експерта, вони чудово замінюють десерт. І годяться для прийому в їжу цілими, у вигляді сухофруктів або в складі смузі і морозива. ⠀

Також дієтолог порекомендувала уважно читати склад продуктів.

"Дуже просте правило, але відмінно допомагає. Навіть в звичайних пластівцях, кетчупі, батончиках може бути величезна кількість цукру", – зазначила Коміссарова. ⠀

Вона нагадала і про маркетингові виверти. Мальтоза, глюкозний сироп, сироп топінамбура, мед – все це такий же цукор.

Дієтолог також порадила готувати десерти і випічку самостійно. Тоді легко вийде контролювати кількість доданого цукру або й зовсім замінити його фруктами.

При приготуванні домашніх страв варто додавати спеції. Кориця, ваніль, гвоздика придадуть їжі аромат і приємний смак.

"Зведіть до мінімуму вживання солодких покупних йогуртів. Купуйте натуральний білий йогурт і додавайте туди самостійно фрукти, горішки. Вибирайте несолодкі напої. Ідеально – вода або несолодкий морс, але зараз є дуже багато напоїв з невеликою кількістю цукру або без нього зовсім ", – порадила Коміссарова.

Як їсти менше солодкого Instagram Альбіни Коміссаровой

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розповіла, що цукор, доданий в їжу "промисловим шляхом", є шкідливим і його варто виключити. Однак від більшості "солодких" від природи продуктів не варто відмовлятися.