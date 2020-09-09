Дієта для судин: 8 продуктів, які знижують холестерин

Холестерин – життєво важливий для організму жир, який необхідний для правильного функціонування клітинних мембран. До того ж, організм виробляє його сам.

А ось вживання деяких продуктів, що містять велику кількість цієї речовини, призводить до надлишку холестерину в організмі, в результаті чого той відкладається на стінках кровоносних судин, підвищуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема, інсульту.

Щоб уникнути неприємних наслідків, включіть в свій раціон продукти, що знижують рівень холестерину в крові. MedOboz підготував для вас список найбільш ефективних "регуляторів".

Мигдаль

Мигдаль, в складі якого міститься велика кількість ненасичених жирів, здатний підвищувати рівень здорового холестерину (ліпопротеїдів низької щільності), а нездорового (ліпопротеїдів високої щільності) – знижувати. Завдяки такій властивості регулярне вживання невеликої кількості мигдалю (30-50 г на добу) суттєво знижує ризик розвитку атеросклерозу.

Апельсиновий сік

Натуральний апельсиновий сік дуже корисний не тільки завдяки своєму вітамінному складу. У нього входить також велика кількість фітостеринів, сполук рослинного походження, які здатні знижувати рівень "поганого" холестерину.

Але будьте обережні з цим напоєм. По-перше, цитрусовий фреш протипоказаний при деяких захворюваннях, зокрема, органів травлення. До того ж, натщесерце його пити категорично не рекомендують через вміст великої кількості кислоти. По-друге, деякі дослідження підтверджують здатність цього продукту взаємодіяти з деякими препаратами (послаблювати або посилювати їх дію).

Апельсиновий сік можна пити тільки після схвалення лікаря Recept

Оливкова олія

У цьому маслі є величезна кількість антиоксидантів, корисних мононенасичених жирів, а також фенолів – рослинних речовин, що перешкоджають утворенню тромбів. У поєднанні всі ці компоненти допомагають запобігти підвищенню рівня холестерину в крові і попередити розвиток небезпечних хвороб.

Вівсянка

Головний секрет цього продукту – в великій кількості розчинної клітковини. Потрапляючи в організм, вона не дає холестерину проникати в кровотік, "всмоктуючи" його в себе і виводячи природним шляхом.

При цьому вибираючи вівсянку для сніданку, відмовтеся від продуктів швидкого приготування: така каша вже оброблена, містить велику кількість цукрів і інших непотрібних вам компонентів. Щоб розбавити "нудну" натуральну кашу, додайте в неї шматочки свіжих фруктів, ягід і горіхів – від цього вона стане не тільки смачніше, але й корисніше.

Чорниця

Ця ягода має безліч корисних властивостей, і в цьому списку також є і здатність знижувати холестерин ЛПНЩ. До її складу входить величезна кількість антиоксидантів, вітамінів, мікро і макроелементів, які запобігають розвитку серцево-судинних та інших захворювань.

При цьому корисні не тільки свіжозібрані ягоди. Користь зберігається також в заморожених і перетертих плодах.

Помідори

Томати – багате джерело лікопіну, компонента, який безжально справляється в "поганим" холестерином і допомагає підтримувати необхідний рівень "хорошого".

Примітно, що максимальна користь цього продукту досягається, якщо його термічно обробити – при варінні, тушкуванні або приготуванні на грилі чи пару кількість корисних компонентів в ньому тільки підвищується.

Авокадо

Авокадо відноситься до одного з основних продуктів, які допомагають запобігти захворюванням серця. У його складі є мононенасичені жири, клітковина, калій, магній, фолієва кислота та інші речовини, які позитивно впливають на серцево-судинну систему, зокрема, знижують рівень непотрібного холестерину і тригліцеридів в крові.

Баклажан

Недавні дослідження показали, що багатий клітковиною, фолієвою кислотою і магнієм баклажан при регулярному вживанні сприяє зниженню ризику розвитку атеросклерозу судин. При цьому не обов'язково вживати цей продукт в "чистому" вигляді: навіть в складі рагу, пасти, салатів та інших страв його корисні властивості не зникають.

Раніше MedOboz розповідав, що потрібно виключити з меню при підвищеному холестерині.

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