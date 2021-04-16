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/ Здорове харчування

Чому молочні продукти важливі для здоров'я: дієтологиня назвала основні причини

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Молочні продукти входять у склад так званої тарілки здорового харчування та є одним із кращих та легко засвоюваних джерел якісного білка.

Про це розповіла лікарка-дієтологиня, віце-президентка Асоціації дієтологів України та засновниця Академії Довголіття Оксана Скиталінська під час прямого ефіру "Тренди здорового перекусу", який транслювався на Facebook-сторінці українського виробника молочної продукції "Слов'яночка".

"Біохімія молочних продуктів за своїм хімічним складом – це цілий комплекс біологічних сполук, який позитивно впливає на наше здоров'я – вони низько калорійні, містять корисний молочний жир, корисний молочний білок, вітаміни А,D,E, мають багато легко засвоюваного кальцію, а також фосфор", – сказала дієтологиня.

Зі свого боку кальцій, який міститься у молочних продуктах, – це:

  • профілактика каміння у нирках;

  • профілактика раку кишечника;

  • кровотворення;

  • нервова і м'язова системи;

  • контроль тиску крові;

  • здоров'я кісток (кожна третя жінка та кожний п'ятий чоловік після 50 років має остеопороз);

  • здоров'я десен;

За словами лікарки, кальцій потрібен щодня, особливо у старшому віці – молочний раціон має складати основу харчування.

"Молочні продукти мають дуже високу біологічну цінність. Для того, шоб бути здоровим, в організмі людини щодня мають бути 20 амінокислот, 8 з яких не синтезуються, а можуть отримуватися лише з продуктами харчуваня. Вони, містяться у продуктах тваринного походження, у першу чергу, у молочних продуктах", – наголосила Скиталінська.

Також вона зазначила, що молочний жир містить багато корисних для здоров'я речовин – холін, холестерин, сфінгомієлін, фосфоліпіди.

"Вони входять до складу мембрани кожної нашої клітини – клітин крові, нейронів, клітин серця. Якщо цих речовин не вистачатиме, ми будемо у поганому настрої, у нас буде слабка пам'ять, слабий імунітет та бракуватиме сил", – додала лікарка.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Теми
живлення здоров'я
Особа
Оксана Скиталінська
Місце
Україна
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