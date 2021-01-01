Чи варто дарувати солодощі дітям на новорічні свята: Ляшко пояснив небезпеку

Яскраві солодощі – не найкращий подарунок дітям на свята, оскільки за красивим пакуванням ховаються алергени, надмірна кількість цукру та шкідливих жирів.

Про небезпеку таких презентів напередодні свят українців попередив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у своєму Facebook. За його словами, у раціоні сьогодні і так переважають зайві калорії, а через низьку фізичну активність збільшується кількість дітей з ожирінням.

"Тому, солоденький пакуночок під подушку чи ялинку, – не найкращий спосіб проявити любов та турботу. Надлишок цукру може призвести до псування зубів, надмірної ваги та пов’язаних з нею хвороб", – попередив головний санітарний лікар.

Він нагадав, що експерти і науковці Всесвітньої організації охорони здоров’я радять обмежити вживання цукрів до кількості – менше 25 грамів на добу. Водночас Ляшко порадив зробити подарунок більш корисним, поклавши до пакунка свіжі або сушені фрукти, горішки, а як десерт можна запропонувати дитині йогурти з вмістом цукру менше 10 г на 100 г/мл продукту, а в якості напоїв – тепле какао з молоком.

"Варто пам’ятати і про кількість солодощів, які будуть безпечними для дитячого організму. Тому даруйте дитині солодощів не більше, ніж вона може з’їсти за один раз. Звісно, що одна цукерка чи апельсин шкоди не принесуть, але ж їх, як правило закуповують з надлишком і дитині важко стриматися", – зазначив головний санлікар країни.

Крім того, він нагадав, що краще за будь-який подарунок – спільно проведений із дітьми час.

Ляшко закликав обмежити солодощі дітям на свята. Джерело: Facebook Віктора Ляшка

Ляшко нагадав про небезпеку солодких подарунків. Джерело: Facebook Віктора Ляшка

Нагадаємо, дієтологині дали поради, як не набрати зайву вагу на свята, оскільки наближається найскладніший час для тих, хто стежить за фігурою. Зокрема, фахівчині в один голос сурмлять, що немає сенсу відмовляти собі у всьому і в новорічну ніч хрустіти тільки сирими овочами. Варто всього лише підкоригувати раціон 31 грудня, прибравши з меню кисломолочну продукцію, гарніри, каші, хліб і фрукти.

Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-5 ідей подарунків дітям. Щоб зрозуміти, что хоче ваша дитина, варто насамперед врахувати її вік та інтереси, а також можна попросити написати листа Діду Морозу. Загалом, вдалими подарунками можуть бути розвивальні іграшки, костюми, мольберти, спорядження для активного відпочинку тощо.

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