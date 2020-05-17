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Чи є COVID-19 у рибі: експерти озвучили вердикт

15.5т
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Експерти спростували міф про те, що коронавірусом можна заразитися через рибні страви.

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В Асоціації рибалок України пояснили, що риба не є переносником захворювання, пише РБК-Україна.

Там нагадали, що в останні роки почастішали випадки захворювання смертельно на небезпечну хворобу – ботулізм.

Коронавірусом не можна заразитися через рибні страви

Коронавірусом не можна заразитися через рибні страви

Ботулізм – це важке харчове отруєння, спричинене вживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Хвороба вражає нервову систему людини. Відрізнити інфіковані ботулізмом продукти від якісних практично неможливо.

"Найкращий спосіб захистити своє здоров'я – утримуватися від їжі, про якість якої вам нічого невідомо. У зоні ризику – копчена, в'ялена та солона риба", – пояснив глава Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

За його словами, найчастіше заражену ботулізмом рибу продають з рук, але інфікованою може виявитися й та, що потрапляє на ринки та великі супермаркети.

Як писав OBOZREVATEL раніше, джерелом коронавірусу COVID-19 навряд чи є ринок диких тварин в китайському місті Ухань. Інфекція могла потрапити на ринок від зараженої раніше людини, а не від кажанів.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

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