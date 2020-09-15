3 рецепти смачних і корисних дієтичних страв, від яких ви будете в захваті

Для більшості з нас дотримання дієти і канонів правильного харчування прирівнюється до настання похмурих гастрономічних буднів. Мовляв, їжа вся однотипна, "прісна" і не приносить ніякого задоволення.

Однак дієтолог Альбіна Коміссарова готова посперечатися з такими забобонами. Експерт поділилася в своєму Instagram декількома рецептами корисних дієтичних страв, з якими ваш раціон стане яскравим і різноманітним.

Курячий рулет

Вам знадобиться: ціла куряча грудка (два філе), яйце, 50-100 г тертого сиру, пучок улюбленої зелені, зубчик часнику, трохи рослинного масла, сіль і перець за смаком.

Наріжте кожну половинку курячої грудки уздовж на кілька частин і відбийте досить тонко. Фольгу змастіть маслом, трохи посипте спеціями і подрібненим часником, і рівномірно викладіть відбите філе в формі квадрата (прямокутника).

Далі готуйте начинку: яйце збийте, дрібно наріжте зелень і відправте до яйця, туди ж - тертий сир (наприклад, сулугуні) і залишок перцю і солі.

Викладіть начинку на курку і за допомогою фольги щільно загорніть все в рулет. Фольгу закрийте по краях і проколіть в ній кілька дірочок, щоб виходила пара.

Відправте рулет в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. В кінці можна відкрити фольгу, щоб рулет підрум'янився.

Курячі сосиски

Дієтолог зазначає, що є два варіанти рецепта сосисок – з молоком і без. Блюдо з молоком буде більш м'яким і ніжним.

Вам знадобиться: 500 г курячого фаршу, 80 мл молока (при бажанні), яйце, цибулина, 20 мл соку буряка (додасть сосискам "магазинний" вид), мелений сушений часник, спеції і сіль за смаком.

Навіть дотримуючись ПП не обов'язково відмовлятися від улюблених сосисок. Vserecepti

Додайте у фарш 1 яйце, терту цибулину, сік, часник, сіль і спеції. Перемішайте мікс до однорідності і викладайте невеликими порціями в відрізки термостійкої харчової плівки. Сформуйте з окремих порцій ковбаски, загорніть їх у плівку і відварюйте протягом 20 хвилин.

Зніміть з готових злегка охолонувших ковбасок плівку і злегка обсмажте з на грилі або сковороді до легкого рум'янцю.

Оладки на йогурті

Вам знадобиться: яйце, 1 ст. ложка цукру (за бажанням), 200 мл натурального йогурту або кефіру, 6-7 ст. ложок борошна (можна пшеничного), 1 ч. ложка розпушувача. Для соусу потрібна жменя улюблених ягід і 1 ч. ложка меду або цукру.

Збийте яйце з цукром, додайте половину йогурту, перемішайте і всипте в мікс 3 ст. ложки борошна і розпушувач. Далі вливайте залишок йогурту, і, продовжуючи перемішувати, підсипайте борошно, що залишилося. Тісто по консистенції має нагадувати густу сметану.

Далі відправляйте тісто невеликими порціями в розігріту і змащену маслом сковороду і випікайте оладки до готовності під закритою кришкою.

Далі займіться соусом: викладіть ягоди в сотейник, додайте трохи води (якщо ягоди свіжі) і додайте мед або цукор. Згущує мікс на невеликому вогні до бажаної консистенції.

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