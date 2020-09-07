Як зберегти літню засмагу: 5 простих лайфхаків

Незважаючи на те, що медики визнали загоряння шкідливим і навіть небезпечним для здоров'я заняттям, а законодавці моди знову "реанімували" аристократичну блідість шкіри, любителів полежати на пляжі заради бронзових ноток на своєму тілі менше не стає (висновок зроблений з особистих "курортних" спостережень) .

Але головна печаль в тому, що скільки б ти не старався в здобуванні "потом і сіллю" шоколадного відтінку шкіри, він нещадно починає змиватися і облазити, як тільки пляжно-засмагальні процедури припиняються. І від цього нікуди не подітися, на жаль. А ось продовжити життя засмазі таки можна. MedOboz дізнався у своєї експертки-дерматологині Ольги Ігнатьєвої, як це зробити.

Пийте багато води

Достатня гідратація організму – одна з найважливіших умов гарної зволоженості шкіри: вона буде виглядати більш здоровою і сяючою, а також ризик появи лущення зведеться до мінімуму.

Тому зверніть увагу на свій питний режим. Так, в середньому дієтологи рекомендують випивати в день 6-8 склянок рідини, і краще якщо більшу частину цієї порції становитиме саме чиста вода. При цьому варто пам'ятати, що чим вище ваша фізична активність, тим більше рідини потрібно організму.

Розрахувати саме вашу норму можна за простою формулою: вагу тіла в кілограмах помножити на 0,035 л або 0,031 л (для чоловіків і жінок відповідно). Отримана кількість і є вашим добовим мінімумом.

Додайте в меню моркву й абрикоси

Збагатіть свій щоденний раціон продуктами з високим вмістом вітаміну А – це натуральний активатор вироблення меланіну (темного пігменту, який відповідає за колір шкіри, волосся і очей), і завдяки цьому є природним закріклювачем засмаги.

Наприклад, щодня випивайте склянку морквяного фрешу або з'їдайте дві середні морквини. Також отримати бета-каротин можна з інших яскравих плодів: абрикос, гарбуза, персиків, перецю, дині, манго і т.д.

Стакан морквяного соку в день допоможе продовжити життя засмазі Волшебная еда

Після душу користуйтеся кремами

Якщо хочете довше зберегти вид щасливого засмаглого курортника, не забувайте про правильний догляд за тілом. Справа в тому, що засмага, навіть помірна, травмує шкіру, від чого вона стає більш сухою, а тому вимагає більш інтенсивного живлення та зволоження. Якщо це проігнорувати, незабаром ви покриєтеся модним леопардовим "принтом", який протримається дещо довше, ніж сама засмага.

Отже, після кожного прийому душу наносьте на шкіру обличчя і тіла живильні креми, бажано з підвищеним вмістом зволожуючих і поживних речовин (зазвичай на них ставлять відповідні позначки на кшталт "super", "extra" і т.д.) Якщо ж ви прихильник натурального догляду, тоді оливкова олія вам на допомогу – цей продукт також прекрасно насичує шкіру поживними і зволожуючими речовинами, а також надає їй легкий бронзовий відтінок.

Уникайте гарячої ванни і мочалок

Навіть якщо ви затятий любитель поніжитися в пінній гарячій ванні, заради збереження засмаги варто відмовити собі в цьому задоволенні хоча б на пару-трійку тижнів. Адже через тривалий вплив теплої води шкіра буде в рази швидше відлущуватися, а тому засмага почне безжально зникати.

Замість тривалих ванно-банних процедур приймайте короткий (не більше 10 хвилин) теплий душ, при цьому намагайтеся не використовувати агресивних миючих засобів (наприклад, антибактеріальних або з наявністю абразивних частинок) і мочалок, а після – не витирайте тіло насухо, а акуратно промокніть його м'яким рушником.

Закріпіть загар

Помітивши, що на шкірі таки стали з'являтися ознаки "леопардовості", а після душу тіло покривається катишками, пора освіжити засмагу. Якщо погода дозволяє, сходіть на пляж, якщо ні, навідайтеся в солярій (скільки часу провести під штучним сонцем можна конкретно вам, підкаже штатний дерматолог-косметолог салону).

Однак і тут є невелика, але дуже важлива умова. Попередньо зробіть м'який пілінг всього тіла, щоб максимально позбавитися від відмерлих частинок шкіри: це забезпечить рівномірну засмагур і її стійкість.

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