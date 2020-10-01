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/ Дерматологія

Передчасне старіння: 7 звичок, які забирають молодість

1.6т
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Кожному хочеться, щоб шкіра залишалася молодою і сяючою якомога довше, тому з віком всі більше замислюються про належний догляд і здоровий спосіб життя.

Однак піклуватися про себе потрібно починати не з появою перших зморшок на обличчі, а набагато раніше, коли перші ознаки старіння здаються ще дуже далекою перспективою.

Дерматолог Ольга Ігнатьєва пропонує читачам MedOboz в першу чергу відмовитися від деяких звичок, які здатні в рази прискорити появу перших вікових ознак і істотно погіршувати стан шкіри.

Не змивати макіяж перед сном

Деякі жінки свідомо не змивають косметику перед сном, "щоб бути красивою вранці", деякі - забувають або просто лінуються. При цьому, незалежно від причини, залишена на ніч косметика незабаром приведе до появи прищів, потьмянінню шкіри і утворенню спочатку дрібних, потім глибоких зморшок. Адже макіяж не дозволяє шкірі "дихати" і оновлюватися, а також забиває пори і погіршує її живлення.

Перед сном завжди потрібно ретельно змивати макіяж.

Перед сном завжди потрібно ретельно змивати макіяж.

Resnitsi

Часто пити спиртне

Дерматологи кажуть, що алкоголь - одна з найбільш агресивних речовин, здатних швидко погіршити стан шкіри. Спиртне викликає запалення і позбавляє шкіру вологи і необхідних поживних речовин і вітамінів, особливо вітаміну А, необхідного їй антиоксиданту.

Так що постарайтеся звести до мінімуму вживання алкоголю, а при його вживанні запивайте великою кількістю води.

Їсти багато солодкого

Цукор і інші продукти з високим глікемічним індексом – прості вуглеводи – руйнівно впливають на колаген та еластин в організмі. Тому регулярне вживання десертів, солодких напоїв і т.д. незабаром призводить до втрати шкірою пружності та появи зморшок.

Крім того, цукор сприяє зневоднення організму, а також посилює запалення і набряклість, від його ви все частіше будете помічати на своєму обличчі й тілі плями, прищики і висипання.

Відмовлятися від жирів

Бажаючи схуднути або просто підтримувати форму, багато хто відмовляється від жирів. Однак жир від жиру відрізняється: від важких (наприклад, якими багата картопля фрі або бургер), звичайно, відмовитися корисно, а ось здорові жири, як то омега-3, дуже потрібні організму, зокрема, шкірі - для правильного процесу себорегулювання, регенерації та т.д.

Тож не позбавляйте себе здоров'я і молодості – частіше включайте в меню горіхи, жирну рибу, рослинні масла і т.д.

Не зволожувати шкіру

Незважаючи на величезну кількість доступної інформації, багато жінок все ще ігнорують необхідність щоденного догляду за шкірою, зокрема, за допомогою зволожуючих кремів, сироваток і т.д. Але ж вона, особливо в умовах нинішньої екології та ритмів вашого життя, дуже потребує додаткового живлення і гідратації, при чому не тільки суха, а й навіть жирна.

Тому не полінуйтеся і зверніться до дерматолога для підбору потрібних вам доглядових програм.

Піддаватися "нервам"

Численні дослідження підтверджують, що стреси сприяють передчасному старінню клітин, що призводить до появи зморшок, запалення і подразнення. Тому дуже важливо навчитися оволодіти собою і знайти відповідний для себе метод боротьби з негативними емоціями і напругою.

Багато засмагати

Відомий факт, що надмірне перебування на сонці призводить до пошкодження шкіри і її передчасного старіння. Однак багато хто ігнорує попередження медиків, годинами просиджуючи під палючими променями, при цьому навіть не скориставшись сонцезахисними засобами.

Медики рекомендують засмагати в безпечні години: до 11 ранку і після 15-16 годин (в залежності від сонячної активності). Також не варто забувати про засоби з SPF і UV фільтрами, які створюють захисний бар'єр на шкірі, запобігаючи негативному впливу випромінювань.

Раніше MedOboz розповідав, як позбутися від "кілець Венери" на шиї.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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