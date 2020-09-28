Герпес на губах: як швидко вилікувати "вогник"

Герпес – це інфекційне захворювання, викликане однойменним вірусом, яке проявляється болючими вогнищевими запаленнями на різних ділянках тіла, найчастіше – на губах.

Само по собі загострення хвороби дуже неприємне і доставляє масу дискомфорту паціенту. Крім того, якщо вже й довелося "познайомитися" одного разу, вірус залишається в організмі на все життя, періодично "прокидаючись" і турбуючи рецидивами.

MedOboz підготував для вас кілька засобів для боротьби з герпесом на губах, які допоможуть швидко впоратися з хворобливими "вогниками", а також з'ясував, як знизити ризик чергового загострення хвороби.

Робіть льодові компреси

Помітивши зміни на шкірі, які передують утворенню виразок, не баріться. Прикладайте до ураженої ділянки компреси з льодом – вони допоможуть зменшити прояв вогнищ, а також зменшать запалення, болючість і свербіння. За рахунок впливу низької температури вірус стає менш активним, тому його "агресія" буде не такою яскравою.

Загорніть шматочок льоду в хустку і прикладіть до ураженої ділянки на 3-5 хвилин. Повторюйте процедуру, коли знову відчуєте дискомфорт. Однак пам'ятайте, що для кожного льодового сеансу потрібно використовувати чисту хустку, а після нього – ретельно вимити руки з милом, адже герпес поширюється контактно, і порушення гігієни може посилити рецидив.

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Прикладіть кукурудзяний сорбент

Після охолоджуючого компресу прикладіть до ураженої ділянки аплікацію з кукурудзяного крохмалю. Це засіб поглинає зайву рідину, яка накопичується в осередках захворювання, допомагає підсушити "вогники" та позбавляє від свербежу і печіння.

Змішайте кавову ложку крохмалю з водою (по консистенції мікс повинен нагадувати м'який пластилін), прикладіть до осередку запалення і залиште на 20 хвилин. Після акуратно зніміть аплікацію, промийте шкіру звичним засобом для вмивання і промокніть серветкою. Повторюйте процедуру два-три рази на день, поки прояви герпесу не почнуть підсихати і затягуватися.

Нанесіть масло чайного дерева

Далі використовуйте загоюючий засіб. Особливо ефективно в боротьбі з герпесом проявило себе масло чайного дерева. У його складі містяться потужні противірусні та протизапальні компоненти, які допоможуть в рази швидше усунути прояви рецидиву захворювання. Тільки пам'ятайте, що використовувати цю олію потрібно дуже акуратно, щоб не отримати болючі опіки, що довго загоюються.

Отже, ватною паличкою або тампоном нанесіть краплю олії безпосередньо на запалення, уникаючи попадання засобу на інші ділянки шкіри. Якщо промах і трапився, відразу ж видаліть масло за допомогою води і серветки. Повторюйте нанесення мінімум двічі в день – вранці і перед сном.

Використовуйте сік лимона

Якщо вам з якихось причин не підходить масло чайного дерева (не подобається запах, занадто агресивне для вашої шкіри або просто боїтеся отримати опік), спробуйте замінити його натуральним соком лимона. Цей засіб також має потужні противірусні, протигрибкові і антибактеріальні властивості, а флавоноїди з його складу допоможуть прискорити загоєння пухирів і виразок.

Так, нанесіть краплю лимонного соку на уражені зони і повторюйте в міру його вбирання. Процедура несе менше ризиків, ніж попередня, проте обережність не завадить і з нею – уникайте потрапляння концентрату в очі і на чутливі ділянки шкіри.

Допоможе гель алое вера

Також замість лимона можна використовувати і гель з алое (продається в аптеках або косметичних відділах магазинів). Він заспокоює шкіру, має противірусні і протизапальні властивості, завдяки чому також прискорить одужання.

Зволожуйте засобом уражені герпесом ділянки, повторюючи нанесення по мірі його вбирання.

Слідкуйте за харчуванням

Як вже говорилося, вірус герпесу підступний не тільки своїми хворобливими проявами, а й тим, що поселяється в організмі на все життя, прокидаючись кожен раз, коли імунітет дає слабинку. І для того, щоб не дати шансів хворобі, важливо підтримувати захисні сили в бойовій готовності, зокрема, правильним харчуванням.

Так, в контексті запобігання рецидивам герпесу медики рекомендують дотримуватися раціону, багатого на лізин. Ця амінокислота міститься в бобових, рибі і зелених листових овочах, тому подбайте, щоб один з таких продуктів був присутній у вашому меню щодня.

Раніше MedOboz розповідав, як герпес може впливати на роботу мозку.

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