COVID-19 та туберкульоз – лікарка розповіла, на що простіше захворіти

Захворіти на коронавірусну інфекцію COVID-19 значно простіше і швидше, ніж на туберкульоз.

Про це заявила дитячий фтизіатр та дитячий пульмонолог, кандидат медичних наук Юлія Летц, йдеться в повідомленні на сторінці "Лікарі-експерти МОЗ України" у Facebook. Вона зазначила, що цей факт підтверджує стрімке зростання кількості хворих на коронавірус у світі.

"Вірулентність, тобто хвороботворність вірусу є значно вищою, ніж вірулентність палички Коха. Слід також зауважити, що епідемія туберкульозу в Україні триває вже приблизно 20 років. І більшість дорослого населення є інфікованою. Але, на щастя, хворіють не всі. І основну роль в цьому відіграє стан імунітету людини і генетична схильність", – пояснила лікар.

Медикиня зазначила, що хворим на туберкульоз, які лікуються амбулаторно і які захворіли на коронавірусну інфекцію, слід звернутись до свого сімейного лікаря, який визначить алгоритм дії щодо цього пацієнта і повідомить фтизіатра, який курує лікування туберкульозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними worldometers.info, кількість жертв коронавірусу в світі вже перевищила позначку в 1 мільйон осіб.

Станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Україні офіційно підтверджено 201 305 випадків коронавірусної інфекції. З них +2671 – виявлено за минулу добу.

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