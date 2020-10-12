Коронавірус запускає в організм людини системне запалення, виснажує його і може спровокувати проблему, яка проявиться згодом.

Про це вінтерв'ю OBOZREVATEL розповів головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький. За його словами, COVID-19 також може загострити інші хвороби. До прикладу, початкова ниркова недостатність може перейти в гіршу стадію.

"Загалом коронавірус запускає системне запалення, виснажує організм і дає збій, який вискакує згодом. У кого була початкова ниркова недостатність – вона перейде в гіршу, хто мав проблеми з печінкою – вони погіршаться, з гіпертонією – збільшиться ризик інсульту. Коронавірус збільшує ризики всього", – розповів Жиравецький.

За його словами, коронавірус може спровокувати проблему, яка може проявитися лише через 5-10 років.

"В одного пацієнта, 50 років, коронавірус створив коронарит (запалення стінок вінцевих артерій серця. – Ред). Зробили стентування одної артерії і замінили клапан. Хоча він сам лікар, веде здоровий спосіб життя й досить добре харчується", – розповів лікар.

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Як повідомлявOBOZREVATEL, американські учені з'ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 змінює заражені людські клітини, відключаючи системи захисту і синтез білків. Це сприяє розвитку важких симптомів у хворих на COVID-19