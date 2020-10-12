Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

COVID-19 провокує захворювання, які можуть з'явитися через 5-10 років, – лікар

  • Коронавірус може не тільки загострити існуючі захворювання, але і спровокувати нові

  • Вони можуть проявитися навіть через кілька років

  • COVID-19 виснажує організм і збільшує ризики

1.7т
Читати матеріал російською

Коронавірус запускає в організм людини системне запалення, виснажує його і може спровокувати проблему, яка проявиться згодом.

Про це вінтерв'ю OBOZREVATEL розповів головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький. За його словами, COVID-19 також може загострити інші хвороби. До прикладу, початкова ниркова недостатність може перейти в гіршу стадію.

"Загалом коронавірус запускає системне запалення, виснажує організм і дає збій, який вискакує згодом. У кого була початкова ниркова недостатність – вона перейде в гіршу, хто мав проблеми з печінкою – вони погіршаться, з гіпертонією – збільшиться ризик інсульту. Коронавірус збільшує ризики всього", – розповів Жиравецький.

COVID-19 провокує захворювання, які можуть з'явитися через 5-10 років, – лікар

За його словами, коронавірус може спровокувати проблему, яка може проявитися лише через 5-10 років.

"В одного пацієнта, 50 років, коронавірус створив коронарит (запалення стінок вінцевих артерій серця. – Ред). Зробили стентування одної артерії і замінили клапан. Хоча він сам лікар, веде здоровий спосіб життя й досить добре харчується", – розповів лікар.

Повну версію інтерв'ю можна подивитися за посиланням.

Як повідомлявOBOZREVATEL, американські учені з'ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 змінює заражені людські клітини, відключаючи системи захисту і синтез білків. Це сприяє розвитку важких симптомів у хворих на COVID-19

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини