Епідеміолог сказав, чи будуть ефективні вакцини проти нових штамів коронавірусу

Хоч COVID-19 зараз у повному обсязі реалізує свій пандемічний потенціал, вакцини, які вже розроблені, будуть ефективні навіть проти нових штамів коронавірусу.

Свого часу він подолав "міжвидовий бар’єр" – мутував у такий спосіб, що зміг передаватися від людини до людини. Його майбутню еволюцію передбачити неможливо. Таку думку в бліцінтерв’ю OBOZREVATEL висловив військовий епідеміолог Сергій Кравченко.

Медик звернув увагу на те, що коронавірус належить до РНК-вірусів, яким властиві численні мутації. Проте, за його словами, нові мутації COVID-19, що були виявлені у кількох країнах світу останнім часом, не змінили "основний патоген", а отже, вакцини будуть ефективні й проти цих штамів.

Водночас Кравченко зауважив, що медична світова наука досі не володіє повною інформацією про коронавірус і тим більше не здатна прогнозувати, як він мутуватиме.

"До 2019 року ми знали його як вірус тварин. Потім він подолав міжвидовий бар’єр, передався від людини до людини і викликав особливо небезпечну інфекційну хворобу COVID-19. Тому ми про нього ще майже нічого не знаємо", – сказав медик.

"Нині збудник реалізує свій пандемічний потенціал у повному обсязі. Ми не знаємо, які будуть наслідки. Тому маємо з великою пересторогою поставитися до цього питання. Думаю, на нас чекають ще роки складних часів", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Раян заявив, що другий рік пандемії коронавірусу може стати важчим, ніж перший.

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