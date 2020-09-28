COVID-19 може стати сезонною інфекцією – ВООЗ

Коронавірусна хвороба COVID-19 може подібно до грипу стати сезонною інфекцією.

Таке припущення зробив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюґе в інтерв'ю ТАСС.

"Це можливо. Чесно кажучи, не знаю, коли це може статися, але я оптиміст, що означає, що я сподіваюся на краще, але готуюся до гіршого", – сказав він, відповідаючи на запитання про ймовірність перетворення коронавірусу на сезонну хворобу.

Клюґе зазначив, що кількість випадків зростає, але смертність знизилася, менше людей госпіталізують і менше перебуває в реанімації. Однак у ВООЗ немає вдосталь даних, чи відбулася мутація коронавірусу.

"Одна з причин (зниження смертності. – Ред.), можливо, полягає в тому, що люди похилого віку зараз краще знають, як захиститися. У багатьох країнах ЄС була катастрофа із загибеллю людей похилого віку. Але зараз держави й самі люди знають, що робити. Моєму батькові 85 років, і він дуже суворо дотримується правил, тому що знає, що вразливий. І в цьому сенсі це сприяє зниженню смертності", – наголосив Клюґе.

Водночас він додав, що з приходом зими ситуація може змінитися в гірший бік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними worldometers.info, кількість жертв коронавірусу в світі вже перевищила позначку в 1 мільйон осіб.

Станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Україні офіційно підтверджено 201 305 випадків коронавірусної інфекції. З них +2671 – виявлено за минулу добу.