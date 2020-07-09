Що потрібно знати про мамопластику?

Андрій Якобчук – онкомамолог, пластичний хірург, відомий не тільки як лікар, який встановив рекордне число імплантів молочних залоз, а й як людина, яка чесно розповідає про кухню пластичної хірургії і вміє просто відповідати на складні питання. Ми поспілкувались з Андрієм про мамопластику та про ті міфи, що пов’язані з цією операцією.

Чи є вікові обмеження для операції з корекції грудей

Нижня межа – це 18 років, безумовно, не можна оперувати дівчат молодших за цей вік. Наймолодшою в моїй практиці була пацієнтка трохи старше 18 років. Вона приходила на консультацію з мамою, також з мамою клініка укладала договір на проведення корекції грудей. Цей підхід дозволяє передбачити всі нюанси та боронитися від можливих юридичних ризиків.

Найстаршій пацієнтці було 47 років, вона займалася бальними танцями та прагнула виглядати бездоганно. На наступних змаганнях, приблизно через пів року після операції, вона чудово виглядала у сукні з декольте і посіла перше місце в старшій віковій категорії.

Якщо говорити про зменшення грудей, то верхній віковий ценз фактично відсутній. Після корекції якість життя зазвичай зростає в рази. Єдиним обмеженням вважається наявність протипоказань за станом здоров'я.

Чого найбільше бояться дівчата і жінки

Найбільшим страхом, за моїми спостереженнями, є нерозуміння того, що очікувати після операції. Це відбувається через використання розмитих формулювань, в результаті уявлення доктора і жінки не збігаються.

На консультаціях я намагаюся максимально докладно деталізувати всі параметри, для наочності показую фото і відео приклади з існуючої великої бази, де можна знайти жінку з аналогічними параметрами грудної клітини, зростом, вхідними формами молочних залоз. Завдяки цьому можна з 99% ймовірністю стверджувати, що пацієнтка після наркозу побачить саме те, що хотіла.

Які види імплантів та способи виконання мамопластики бувають

Індустрія естетичної мамопластики величезна, у всьому світі щорічно проводиться приблизно 1 млн операцій зі збільшення грудей. Є два види імплантів – круглі і краплеподібні. Перші роблять груди менш натуральними, але водночас вони вважаються більш сексуальними та агресивними, що нечасто залишається без чоловічої уваги. Якщо завдання полягає в тому, щоб форма була максимально природною і складно було визначити, що корекція в принципі проводилася, то обирають краплеподібний вид імпланта.

При ендопротезуванні молочних залоз традиційно використовується три місця доступу. У 95% випадків я обираю доступ під грудьми, це найбезпечніший і простий спосіб, при якому протоки грудей залишаються недоторканими. Цей вид операції забезпечує правильне встановлення імпланта та довгостроковий результат і дає змогу мінімізувати ймовірність втрати чутливості соска й розвитку післяопераційних ускладнень.

Другий спосіб – доступ через сосок, вважається більш травматичним, тому використовується рідше. Під час операції розрізається вся тканина грудей для створення тунелю для установки імпланта. Як онколог-мамолог я з великою обережністю ставлюся до тканини молочної залози і намагаюся її мінімально травмувати, що є профілактикою запалення й дає максимальну гарантію можливості годування грудьми після операції. Це животрепетне питання практично для кожної жінки, тому операція має проводитися тільки у лікаря, який розуміє природу роботи молочної залози.

При доступі через пахвову область імплант встановлюється через тунель, який веде вниз грудей. Доступ дуже цікавий, з особливостей процедури виділяють складність установки на одному рівні, тому може знадобитися другий етап корекції. Найбільш імовірне ускладнення – втрата чутливості соска й ареоли та хронічний больовий синдром. Крім того, у жінок, що мають виражену складку під грудьми, є ризик появи подвійної складки (дабл-бабл).

Є четвертий, найекзотичний спосіб установки імпланта – через пупок. Я зіткнувся з цим під час роботи з пацієнткою, яка прилетіла з Нью-Йорка для корекції грудей. Для цього робиться два величезних тунелю, що проходять під шкірою живота. Попри те, що операція проводиться практично без розрізів, метод характеризується великою травматизацією тканин та високою ймовірністю розвитку ускладнень.

Кому можна і кому не можна проводити мамопластику

Абсолютними протипоказаннями мамопластики є онкологічні процеси в активній фазі, тобто якщо виявлено якесь вузлове утворення в грудях або діагностований рак. Повернутися до питання пластичної хірургії можна не раніше ніж через пів року після закінчення курсу лікування.

Не можна робити корекцію молочних залоз під час вагітності. На тлі багатьох соматичних захворювань необхідно оцінити, чи не перевищує загроза наркозу і операції припустимі ризики. До числа відносних протипоказань можна віднести невиліковні хвороби, гострі респіраторні захворювання та деякі інші патології.

Також важлива відсутність психічних порушень. Наприклад, не треба проводити операцію при синдромі дисморфофобії – стані, коли людина не сприймає себе або будь-яку частину свого тіла, критикує і вважає, що вона дуже негарна. Яким би не був результат операції, пацієнтка не залишиться ним задоволена, і це може призвести до конфлікту з лікарем і клінікою, включно з судовими позовами.

Я вважаю, що не слід робити операцію жінкам з гарними грудьми. Від добра добра не шукають, поліпшити початково хороші природні дані практично неможливо, тому я таким пацієнткам відмовляю. Ендопротезування молочних залоз також не рекомендується жінкам, які незабаром планують вагітність, в цьому випадку я зазвичай раджу почекати до закінчення періоду годування.

Онконастороженість при мамопластиці

Є думка, що установка імплантів може спровокувати розвиток онкологічних процесів в молочній залозі. Однак часте виявлення цих негативних процесів на ранніх стадіях пов'язано не з самою операцією, а з відповідальним підходом пацієнток до свого здоров'я та частим зверненням до лікаря.

Згідно зі статистикою, на тлі наявності будь-яких видів імплантів приблизно на 0,7% зростає ризик розвитку крупноклітинної лімфоми. Це відноситься не тільки до станів після корекції молочної залози, але і до інших видів хірургічних втручань, наприклад до імплантації зубів. Патологію пов'язують з реакцією організму на чужорідне тіло. Повторюся, це не рак грудей, а злоякісне захворювання крові.

Юридичний захист під час проведення корекції

Під час консультацій я обов'язково знайомлю жінок з можливими ускладненнями, з якими вони можуть зіткнутися в пластичної хірургії, а також з наявними ризиками повторної операції.

Якщо приймається остаточне рішення про корекцію, між пацієнтом та клінікою укладається типовий договір, в якому прописуються всі права і обов'язки сторін до і після операції. Важливо розуміти, що жінка також несе певну частку відповідальності за результат, оскільки вона мусить точно дотримуватися всіх рекомендацій лікаря.

Що можна порадити пацієнткам, які планують збільшити груди, але поки сумніваються

Якщо є сумніви щодо проведення операції з корекції форми грудей, краще не поспішати. Це як з татуюваннями, не треба відмовлятися від мрії або навпаки, погоджуватися, незважаючи ні на що. Паузи приблизно на пів року зазвичай досить для розуміння, чи було рішення ситуативним або щирим.

Друга порада при наявних побоюваннях – поговорити з тими, хто вже пройшов через естетичну хірургію: що вони відчувають, наскільки задоволені, що змінилося в житті, як це вплинуло на кар'єру. Пропустивши через себе 2-3 історії можна створити повноцінну картинку і точно зрозуміти, чи потрібно це.

З любов'ю, Ваш доктор Якобчук.

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