Подготовка к маммопластике: врач рассказал, что нужно сделать перед операцией

Пластическая операция, тем более направленная на коррекцию формы и размера груди, всегда требует взвешенного подхода и тщательной подготовки. Ведь на кону стоит не только красота пациентки, но и состояние ее здоровья.

Маммолог, пластический хирург Андрей Якобчук рассказал читательницам MedOboz, как подготовиться к маммопластике, какие обследования необходимо пройти и что не стоит скрывать от своего хирурга.

Предоперационные обследования – обязательный список

Как и любая другая операция под общим наркозом, маммопластика требует от пациента некоторой подготовки. "Мы вводим пациентку в плановый наркоз, потому должны быть уверены в безукоризненности ее здоровья, а помогут в этом удостовериться только результаты определенных исследований", - подчеркивает эксперт.

Так, по его словам, каждая женщина, которая готовится к пластической операции на груди, обязана пройти УЗИ молочной железы (до 35-летнего возраста) или маммографию (пациенткам старше 35 лет). Это позволяет определить, нет ли в груди каких-либо новообразований (кист, уплотнений и т.д.), которые являются прямым противопоказанием к маммопластике.

Кроме того, за неделю-две до операции врач направит на обследования и анализы, которые дадут полную картину общего состояния здоровья пациентки. В частности, это электрокардиограмма, флюорография или рентгенография грудной клетки, общие анализы крови и мочи, биохимия крови, печеночные и почечные пробы, анализ крови на RW, ВИЧ, группу крови и резус фактор, Hbs-антиген, анти-HCV, коагулограмма, а также возможно и другие, если в процессе исследований возникнут дополнительные вопросы к состоянию женщины.

Когда молчание – не золото

Насколько бы тщательными ни были медицинские обследования, все предусмотреть не всегда удается. И тут, во избежание каких-либо сложностей во время операции или после нее, пациентке важно быть предельно честной с врачом и не утаивать от него даже незначительные медицинские эпизоды из своей жизни.

"В частности, не нужно молчать, о том, что у вас были тяжелые роды (например, имело место кровотечение, требовалось переливание крови и т.д.), отмечались аллергические реакции на какие-либо препараты или вещества, долго и тяжело заживают раны, и т.д. Часто такие моменты могут стать поводом для дополнительных обследований и являться решающими в вопросе допуска к оперативному вмешательству, поскольку риски тяжелых осложнений операции будут слишком высокими", - предупредил Якобчук.

Подготовка к маммопластике: без особых ритуалов

В отличие от абдоминальной хирургии, перед которой пациент должен соблюдать определенные правила (относительно питания, питьевого режима, чистки организма и т.д.), маммопластика не имеет подобных требований.

"Тут внедрение идет на поверхностных тканях, потому специальных предоперационных рекомендаций нет. Безусловно, перед хирургическим вмешательством (минимум за сутки, а лучше за одну-две недели) необходимо ограничить прием алкоголя, а также свести к минимуму количество выкуриваемых сигарет (в идеале – вовсе отказаться от курения). Все это влияет на общее состояние организма, и может проявить себя во время восстановления после операции", - отметил маммолог.

В остальном же, подготовка к маммопластике стандартная: за 12 часов нельзя есть, за 6 часов - пить, особенно сладкие напитки (сок, кофе, чай и т.д.) и перед отправкой в операционную нельзя использовать парфюм, декоративную и уходовую косметику.

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