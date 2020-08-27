Консультация перед маммопластикой: что нужно знать

Пластическая операция на груди – важное и взвешенное решение, к которому женщина часто идет много лет, перебирая для себя все "за" и "против". Но, тем не менее, даже спустя годы сомнений и раздумий, первый поход к хирургу всегда волнительный и пугающий, потому так важно знать заранее, что будет происходить в кабинете врача, как подготовиться к первой консультации и для чего это вообще нужно.

Маммолог, пластический хирург Андрей Якобук рассказал читательницам MedOboz о нюансах предоперационных консультаций, объяснил, кому и почему могут отказать в проведении маммопластики и подсказал, как выбрать того самого хирурга-"волшебника", который сделает вам грудь вашей мечты.

Ключевой момент – выбор врача и клиники

Первым, чрезвычайно важным и, пожалуй, решающим моментом для успешной маммопластики, является выбор специалиста, который даст женщине правильные экспертные советы и проведет операцию на высшем уровне. Ведь именно от его мастерства и опыта зависит и эстетический вид новой груди, и то, как она будет "вести" себя в будущем.

"Поиск хорошего хирурга чрезвычайно важен, потому грамотные пациенты часто посещают минимум трех специалистов, пока не найдут того самого, который действительно предложит оптимальный вариант достижения желаемой цели и будет импонировать женщине", - отметил эксперт.

По его словам, наиболее глупый вариант выбора пластического хирурга – по рекламе в социальных сетях, предлагающей к тому же колоссальные скидки. Не меньшая глупость - пройти единственную консультацию лишь с таким хирургом.

"У хорошего врача обязательно должно быть свое портфолио. То есть, иметься база пациентов, которая довольна результатом его работы: минимум три пациента, которым он проводил такую же операцию, которую планируете вы. Стоит не полениться, и воочию пообщаться с этими людьми, чтобы убедиться, что хирург все сделал по высшему разряду", - рекомендует Якобчук.

Как утверждает доктор, не менее важным моментом является и выбор клиники, в которой работает хирург. Он рекомендует остерегаться совершенно новых медучреждений, которые только появились (у них еще могут быть нюансы в производственных моментах), а также тех, где отмечается текучка персонала. "Работа коллектива должна быть слаженной и скоординированной, иначе вероятность ошибок, которые могут отразиться и на самом пациенте, увеличивается в разы", - подчеркнул Андрей.

Первая консультация: как она проходит

Итак, с выбором врача и клиники разобрались, теперь выясним, что же ждет пациентку на первой консультации перед маммопластикой.

"Такая встреча обычно занимает порядка часа-полутора, и у нее есть три глобальные части, - рассказывает пластический хирург. – Первая часть – общемедицинская. В ходе беседы врач расспрашивает пациентку о ее медицинской истории: какие болезни и операции перенесла, какие препараты принимала, какие нюансы со здоровьем были в ее жизни (например, тяжелые роды), какие наследственные болезни есть в ее семье и т.д. Все это важно, чтобы составить медкарту, и, кстати, здорово, если у пациентки имеются какие-либо свежие результаты анализов или обследований, которые позволят составить более четкое представление о ее состоянии. Следующая часть – хирург отвечает на вопросы пациентки, выслушивает ее пожелания и, если нужно, развенчивает мифы. И третья составляющая – осмотр и измерение параметров тела женщины, скрупулезное высчитывание оптимального для конкретного случая размера и формы импланта. По итогу замеров эксперт показывает свои базы данных пациенток с подобными грудными клетками, фигурами, ростом и весом, чтобы женщина имела представление, как будет выглядеть ее грудь после операции".

Кому и почему "не светит" новая грудь

Как ни странно, но не все пациентки могут получить желаемую грудь. "Грамотный врач не станет работать с девушкой, зная, что коррекция, за которой она пришла, не принесет ожидаемого результата и/или будет иметь осложнения в будущем. Например, если пациентке нужна подтяжка груди, а она настаивает только импланте и не соглашается с рекомендациями доктора, хирург может отказаться с ней работать. Ведь такая операция эстетических коррективов не внесет и в скором времени приведет к необходимости повторного оперативного вмешательства, а значит и ударит не только по здоровью пациентки, но и по репутации самого врача и клиники", - подчеркнул Якобчук.

Кроме того, к маммопластике есть и определенные противопоказания. Так, помимо юного возраста (до 18 лет), беременности и лактации, препятствием могут стать любые узловые процессы в молочной железе. В частности, если во время УЗИ у женщины были обнаружены какие-либо новообразования, эстетическая коррекция будет отложена до момента выздоровления. Также пациентку не допустят к операции, если у нее будут обнаружены любые декомпенсированные и нелеченые заболевания организма в целом – сахарный диабет, злокачественные процессы, острые инфекционные и воспалительные болезни и т.д.

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