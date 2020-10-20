Импланты для коррекции формы и размера груди: коротко о главном

Не секрет, что далеко не все женщины довольны формой и размером груди, данными им природой. Потому многие, не желая мириться с действительностью, решаются прибегнуть к маммопластике, обещающей приблизить родные очертания тела к желанному идеалу.

Согласно статистике, на сегодня в мире увеличение груди является одной из самых популярных пластических операций. При этом наиболее распространенные среди них – придание объема при помощи имплантатов.

Решаясь на такую операцию важно знать об имплантах все: не вредны ли, какими бывают и как их выбирать? На эти и другие вопросы читательницам MedOboz ответил

маммолог, пластический хирург Андрей Якобчук.

Что такое имплант?

"Имплант для коррекции формы и размера груди – это, по сути, мешочек, наполненный специальным медицинским составом, - объясняет хирург. - Он бывает разных форм и объемов, что и позволяет формировать грудь под разные запросы пациенток".

По словам эксперта, существует три вида наполнения такого "мешочка": силикон, физраствор и биогель, однако в виду безопасности и практичности, последние годы пластические хирурги используют именно первый вид имплантов.

"Внутри такого имплантата находится медицинский силикон. Хотелось бы подчеркнуть, что именно медицинский, а не технический или косметический, поскольку именно он совершенно безопасен и абсолютно инертен (то есть никак не взаимодействует с тканями организма), благодаря чему позволяет не подвергать дополнительным рискам пациента в случае каких-либо нарушений целостности импланта", - объяснил Якобчук, добавив, что сам эндопротез имеет порядка 8-9 оболочек, что обеспечивает сохранность его формы и целостности в случае механического воздействия.

Вот такие "мешочки" и помещаются через надрезы в мышечные "карманы" груди, а спустя некоторое время после операции вокруг них формируется некая капсула, которая помогает имплантатам удерживаться в правильном положении.

Формы имплантов: почему они разные?

Не все импланты одинаковы, при чем отличаются они не только по объему, но и по форме.

"По форме они бывают круглые и каплевидные, и выбор падает на тот или иной в зависимости от задачи и непосредственно физических данных пациентки, - отметил Андрей. – Например, если женщина не гонится за натуральностью и хочет получить грудь, как у подростка на пике гормонального всплеска (круглую, торчащую, "налитую", с наполненным декольте), то с такой задачей справится круглый имплант".

А вот второй вид эндопротеза – каплевидной или анатомической формы – в большинстве случаев поможет заполучить грудь, которая внешне не будет отличаться от натуральной. Маммолог отмечает, что такой протез внешне похож на каплю, и помогает достичь плавных скатов и изгибов.

"Имплантаты отличаются и по своей текстуре. Так, имплант каплевидной формы должен быть чуть-чуть шероховатым. Такая поверхность помогает тканям хорошо "укрепить" его и не давать перевернуться или сместиться. Если эндопротез круглый, он, скорее всего, гладкий, как пленка, поскольку изменение его положения по отношению к собственной оси абсолютно не страшно, при этом гладкость, по мнению некоторых хирургов, позволяет избежать трения тканей о поверхность импланта", - добавил хирург.

При этом эксперт подчеркивает, что пациентка вовсе не ощущает, какая поверхность установленных ей имплантов, более того, внешне или на ощупь это различие совершенно не заметно.

Гарантия на импланты: что она означает?

На сегодняшний день большинство производителей имплантатов дают пожизненную гарантию на свою продукцию.

"Однако это вовсе не означает гарантию компании того, что никогда и ни при каких обстоятельствах с имплантом ничего не произойдет. Таким образом производитель только обязуется взять пациентку на пожизненный "сервис" и в случае каких-то изменений эндопротеза (деформация, нарушение целостности) он предоставить новую пару для замены", - объяснил врач, добавив, что каждый такой случай рассматривается отдельно, но если нарушена целостность имплантата под влиянием внешних факторов (как при падении с высоты или ДТП), то, скорее всего, гарант не удовлетворит свои обязательства.

Как выбрать правильный имплант?

Многие пациентки, заручившись достаточным "багажом" знаний из интернета, приходят к пластическому хирургу уже с конкретным запросом, например, хочу имплант-каплю 330 мл. Однако, как отмечает Андрей, такой подход к формулировке "заказа" отнюдь не верный.

"Это как минимум сбивает с толку врача и приходится долго выспрашивать ожидания пациентки. Женщине важно понимать, что даже с абсолютно идентичными имплантами при разных исходных данных груди и тела, результат будет абсолютно разным, при чем не всегда эстетически привлекательным", - подчеркнул хирург.

Правильнее всего идти на первый прием, имея как можно более четкий запрос с абстрактными формулировками. Например, хочу натуральную форму груди, чтоб над соском было наполнение и чтоб грудь "смотрела" вперед. Отталкиваясь от этого врач уже будет рассматривать и предлагать варианты в зависимости от исходных данных тканей груди и физических данных (вес, рост, конституция тела) пациентки. "Ведь не всегда та же натуральная форма достигается только при помощи каплевидной формы эндопротеза. Например, если стоит цель со второго размера сделать четвертый, тут как раз маленький круглый будет смотреться очень натурально", - подытожил эксперт, подчеркнув, что достоверно разобраться с тем, какими средствами можно достичь желаемой формы помогут не сайты и справочники, а качественная консультация у реального пластического хирурга.