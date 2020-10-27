Черговий "рожевий жовтень" (місяць боротьби з раком молочних залоз) добігає кінця, і побутує думка, що тема раку грудей актуальна тільки для жінок після 50. Насправді це не так. Багато лікарських спільнот дискутують роками про причини захворювання. Хочу детальніше зупинитись на діагностиці раку грудей, зокрема, мамографії та її нюансах. Пропоную розібратись, коли та кому дійсно потрібна процедура, і розглянути деталі скринінгу молочних залоз.

Коли розпочати

У світі немає єдиного протоколу стосовно віку та частоти перевірок. До прикладу, в США об’єднання лікарів радять жінкам після 40 років робити мамографію 1 раз на рік. В Ізраїлі – 1 раз на два роки після 50. В Україні Міністерство охорони здоров’я говорить проходити мамографію жінкам після 40 1 раз на два роки. Єдине, в чому сходяться лікарі різних країн – мамографія важлива для всіх жінок зрілого віку, а іноді і для чоловіків. Але про це трохи пізніше.

Є виключення

Якщо у когось із вашої родини з жіночої лінії виявили пухлину в молодості, мамологи рекомендують почати робити регулярні знімки на 10 років раніше того віку, в якому захворіли родички. Тобто, якщо у вашої мами чи бабусі виявили рак молочної залози в 40 років, вам вже з 30 варто звертатись до спеціаліста. Не факт, що він одразу ж направить робити мамограму. Можливо, порадить УЗД – процедуру, яку частіше за все проходять молоді дівчата.

Коли починати хвилюватись

Бажано, звичайно, не хвилюватись взагалі. Тривога при будь-яких обстеженнях і діагностиках тільки заважає процесу. Але якщо ви, припустимо, помітили тверде утворення в грудях, ігнорувати це, безумовно, не варто. Як і одразу вирішувати, що це рак. При додаткових перевірках часто з’ясовується, що це ущільнення тканини молочної залози або кіста. Причиною може бути порушення гормонального фону: постійні стреси, надмірні фізичні і розумові навантаження – достатній каталізатор закупорки протоків тканин. Це лікується достатньо безболісно. Однак, при такому діагнозі треба тримати руку на пульсі, уважніше прислуховуватись до організму та регулярно проходити скринінг.

Як підготуватись до мамографії

Не призначайте собі перевірку самостійно. Лікар-мамолог, як я вже згадував вище, повинен направити вас на процедуру, ознайомившись із вашим станом здоров’я. Слід врахувати, що в різних клініках, та й в державних закладах, детальні рекомендації можуть відрізнятись, хоч і не разюче.

Ось основні моменти, про які важливо пам’ятати:

скринінг краще проходити не раніше, ніж через тиждень після початку менструального циклу, інакше результат може бути менш достовірним;

якщо приходите не вперше, треба мати при собі знімки з попередніх перевірок: лікарю важливо порівнювати стан на різних етапах;

в момент знімку можете відчути дискомфорт чи навіть біль, не хвилюйтесь, це не призведе до травм чи пошкоджень;

дози радіації при мамографії малі, ми отримуємо більше випромінювання в повсякденному житті від побутових пристроїв;

із розшифровкою від рентгенолога треба знову звертатись до лікаря для обговорення результатів, навіть якщо в описі немає відхилень від норми.

Тест на схильність

Вчені виявили гени (BRCA), які при мутації дають ризик утворення раку грудей.

Існує тест на наявність таких мутацій. Якщо ви вирішите його зробити, одного разу буде достатньо – гени протягом життя не змінюються. Схильність не означає, що ви точно захворієте, а її відсутність не гарантує, що вас омине рак грудей.

Рак грудей – хвороба лише жіноча?

Це захворювання може бути виявлено і в чоловіків. Таке зустрічається вкрай рідко, основна причина – збільшена кількість в організмі жіночих гормонів. Чоловікам теж слід звертати увагу на симптоми, не ігноруючи підозрілі ущільнення, якщо здається, що вони з’являються. Діагностика та лікування раку грудної залози в чоловіків відбувається так само, і її лікування в жінок, різниця лише у частоті виявлення.

На кого сподіватись

Відповідальний підхід пацієнтів до свого здоров’я і своєчасна діагностика – дуже важливі моменти для нашого суспільства. Адже виявлення злоякісних пухлин різних видів на ранній стадії збільшує ймовірність повного одужання. На першій стадії вдається вилікувати 93% пацієнтів, на другій – 75%, на третій і четвертій цей показник значно знижується. Чим легше випадок, тим дешевше обходиться лікування, що логічно. Опція страхування від онкологічних захворювань віднедавна поширюється в Україні. Але і наявність страховки не свідчить про те, що можна сподіватись лише на високопрофесійних медиків: регулярні чекапи і візити до лікарів важливі за будь-яких обставин.

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