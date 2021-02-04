Чоловік із Черкащини живе з чужим серцем уже 15 років: трансплантацію провели українські лікарі

42-річний Сергій Маценко з села Кобиляки Звенигородського району на Черкащині 15 років живе з донорським серцем, яке пересадили йому українські лікарі, зокрема відомий кардіохірург Борис Тодуров.

Про це написала донька пацієнта Софія на своїй сторінці у Facebook. Вона наголосила, що 4 лютого, коли було зроблено операцію із трансплантації органа, чоловік вважає своїм другим днем народження (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Вона подякувала всім медикам, які оперували та лікували батька, окремо згадавши Тодурова. Також дівчина нагадала історію хвороби батька, про яку свого часу багато писали ЗМІ.

Проблеми із серцем в чоловіка почалися після того, як він застудився на будівництві, де той працював, щоб утримувати велику родину – дружину та чотирьох дітей. Попри застуду, роботу не покинув. Пізніше в нього почалася пневмонія, яка дала ускладнення на серце. Йому стало важко дихати та ходити.

Лікарі поставили діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. Ця недуга може мати спадковий характер або виникнути внаслідок перенесеної на ногах застуди. Вона призводить до розтягування в кілька разів серцевого м’яза, й той втрачає здатність перекачувати кров.

Лікувати це можна лише оперативним втручанням: видаляють частину розтягнутого м’яза. Це полегшує страждання хворого, але тимчасово.

Кардинальне розв’язання проблеми – пересадка донорського органа.

Півтора року Маценко боровся з хворобою, проте вона прогресувала. З’явилися набряки, задишка, важко було ходити, спати доводилося сидячи.

Тоді він звернувся до Інституту хірургії та трансплантології АМН України, де йому призначили коригувальну операцію. Пацієнта шпиталізували 21 грудня 2006 року. Оперативне втручання переносили тричі.

Пізніше дружина хворого сказала, що було схоже, ніби "якась Божа сила попереджала, що треба зачекати – буде донорський орган".

4 лютого в інститут надійшло повідомлення, що в одній із київських клінік зареєстровано смерть чоловіка, котрий загинув через обширний крововилив у мозок. Його рідні дали письмову згоду на використання органів для пересадки. Вилучене серце за фізіологічними та іншими показниками підійшло Маценку.

На операцію до Тодурова йшов без страху, згадував він.

"Я довіряв хірургу від Бога. Крім того, вибору в мене вже не залишалося. Постійний біль і слабкість так виснажили, що бажання позбутися їх подолало страх", – розповів чоловік.

Операцію проводила бригада з шести медиків на чолі з Тодуровим. Під час неї цілих 20 хвилин пацієнт перебував на операційному столі без серця в грудях, чекаючи органа.

Загалом пересадження тривало кілька годин і, на щастя, пройшло успішно.

"Я зовсім не відчуваю, що в мене чуже серце... Хоча мене не полишають думки, що я живу завдяки людині, чиє життя обірвала трагедія і за якою сумують рідні. Непросто уявити, що в моїх грудях б’ється чуже серце. Та я вдячний, що воно повернуло мене до життя, до дітей, до моєї родини", – сказав він.

Сергій Маценко Facebook Софія Маценко

Сергій і Валентина Маценки Facebook Софії Маценко

Публікації в ЗМІ про Маценка Facebook Софії Маценко

Допис доньки Сергія – Софії Маценко в соцмережі Facebook Софії Маценко

Допис доньки Сергія – Софії Маценко в соцмережі Facebook Софії Маценко

Допис доньки Сергія – Софії Маценко в соцмережі Facebook Софії Маценко

Допис доньки Сергія – Софії Маценко в соцмережі Facebook Софії Маценко

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що киянин Святослав рівно рік тому отримав нове серце у Ковелі. Зараз він чудово почувається і святкує "другий день народження". Трансплантацію органа також провів Тодуров разом із командою Інституту серця МОЗ України.