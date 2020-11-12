Чоловік помер після трьох "рецидивів" COVID-19: медики описали його 154-денну боротьбу з вірусом

На фоні розрізнених повідомленнях про повторне зараження людей COVID-19 після негативного результату тесту, медики розповіли про унікального пацієнта, в якого трапилося три "рецидиви" під час виснажливої і в в результаті фатальної, 154-денної боротьби з цією інфекцією.

Про лікування 45-річного чоловіка, який мав супутні й такі, що сприяють зараженню коронавірусом хвороби, розповіли фахівці Брігама і жіночої лікарні (США). Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що пацієнт, котрого описано в звіті про хворобу, страждав від ускладнення аутоімунного захворювання, відомого як дифузний альвеолярний крововилив, за якого кровоносні судини потрапляють у легені. Щоб почуватися нормально за такого небезпечного для життя стану, чоловік вживав антикоагулянти, стероїди і препарати, які пригнічують імунну систему, що сприяло його високому ризику підхопити COVID-19.

Медики Брігама і жіночої лікарні написали звіт про лікування 45-річного пацієнта, який хворів на COVID-19 протягом 154 днів, перш ніж померти від нього

Він потрапив до лікарні з високою температурою, а тест показав позитивний результат на коронавірус. Медики почали лікувати пацієнта п'ятиденним курсом противірусного препарату "Ремдесівір" і збільшили дозування його стероїдів із побоювання, що у нього може трапитися кровотеча в легенях.

Упродовж наступних 62 днів після виписки чоловік повинен був перебувати на карантині вдома, але замість цього його тричі знову госпіталізували через болі в животі, утрудненого дихання і втоми.

За словами медиків, кожен раз його рівень кисню в крові був нижче норми, але пізніше пацієнт пішов на поправку, і лікарі побачили обнадійливий знак, що він зможе позбутися інфекції.

"Однак через 105 днів після першого діагнозу COVID-19 чоловік знову надійшов з тими ж проблемами і з більш високим вірусним навантаженням, що" викликало побоювання з приводу другого рецидиву коронавируса ", – пишуть автори дослідження.

Медики описали 154-денну боротьбу пацієнта з коронавірусів

Після отримання нарешті негативного тесту, пацієнт продовжив лікування. А трохи більше місяця тому знову показав позитивний результат на COVID-19, що викликало у медиків побоювання з приводу третього повторення інфекції.

Його лікували ремдесівіром і протигрибковими препаратами, підключили до апарату ШВЛ, але він помер через 154 дня після позитивного результату тесту.

"Не дивлячись на агресивне лікування, вірус залишався у пацієнта 154 дня. І він мутував з лякаючою і незвичайної швидкістю всередині його тіла, яке не було так добре пристосоване для боротьби з інфекцією, як у звичайної людини", – підкреслює видання.

Відзначається, що таке тематичне дослідження показує, наскільки небезпечний COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом – і як вони можуть стати небезпечними "резервуарами" для мутації вірусу всередині, перш ніж поширювати його серед інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головлікар київського медичного центру Тарас Жиравецький пояснив, що коронавірус зникає з організму людини, який вже перехворів їм, а випадки повторного зараження можуть виникнути тільки у деяких пацієнтів.

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