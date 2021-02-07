Чим замінити червоне м'ясо та м'ясні продукти

Світлана Фус Здоров'я 15:51, 7.02.2021 Оновлено: 15:53, 7.02.2021

До мене часто надходять запитання – чим можна замінити червоне м'ясо і м'ясні продукти?

Пов'язано це з тим, що все більше наукових досліджень говорять про те, що надлишок його може бути шкідливим. На жаль, щоденне вживання м'ясних напівфабрикатів – ковбас, сосисок, шинки, готових котлет, дійсно істотно підвищує шанс розвитку раку, діабету і хвороб серця.

Однак червоне м'ясо корисне, тому що містить безліч поживних речовин, важливих для організму людини.

Це і повноцінний білок і вітаміни групи B, і мінерали (залізо, цинк, фосфор). Саме м'ясо – важливе джерело заліза, тому прибирати його з харчування не потрібно.

Одним з хороших джерел рослинного білка є чорна квасоля. Вона багата важливими амінокислотами, насичена клітковиною. Вважається найбільш корисною серед бобових культур.

В їжу квасолю можна вживати тільки після теплової обробки. Перед тим як варити, її рекомендують замочити на 10-12 годин в підкисленою воді. Тим самим знижується кількість фітинової кислоти, яка заважає засвоєнню деяких мінералів – кальцію, заліза, цинку.

Нагадую, що можна перебудувати і розширити свій раціон на користь рослинних білків. Збільшити в раціоні кількість овочів, фруктів, горіхів і бобових можливо і не виключаючи м'ясо, просто зменшити його споживання.

Інфографіка про користь рослинних та тваринних білків
Фейсбук Олени Фус

Наша інфографіка це підтверджує.

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