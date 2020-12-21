Голубовська розповіла, чи потрібно збивати температуру при COVID-19

При початковому інфікуванні коронавірусом хворому не потрібно збивати підвищену температуру тіла, якщо для цього немає прямих показань.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала одна з провідних інфекціоністок України Ольга Голубовська. За її словами, при високій температурі вірус зменшує свою здатність до відтворення.

"На початку захворювання температуру збивати не можна, якщо для цього немає прямих показань. Це інсульт, органічні ураження головного мозку або схильність дитини до судом. Або ж немає сил терпіти її, чи вона дуже висока. Інакше збивання температури збільшує шанси на виникнення імунологічної фази", – сказала Голубовська.

За її словами, підвищена температура тіла є захистом для людини проти будь-яких збудників і ця теорія доведена мільйонами років.

"Це і прямий противірусний захист, синтез інтерферону, швидкість захисних клітин. І безпосередній вплив на вірус: при високій температурі він зменшує свою здатність до відтворення", – підсумувала лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська відзначала, що Україні збільшується кількість "важких" хворих пацієнтівз коронавірусною інфекцією віком до 30 років.

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