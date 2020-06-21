З настанням спеки у багатьох людей зростає бажання вийти на пляж, позасмагати чи покупатися. Тож постає логічне запитання — наскільки це безпечно і чи можливо підхопити вірус SARS-CoV-2, купаючись у відкритих водоймах чи басейнах? Розповідаємо, що наразі про це відомо.

За даними CDC та FDA, на даний момент не існує доказів, що вірус може передаватися через воду в басейнах, гарячих ваннах, спа-салонах або на майданчиках для водних ігор. Особливо, якщо воду в них обробляють хлором, адже він здатний інактивувати вірус у воді.

Так само дуже малоймовірно інфікуватися через воду у відкритих водоймах, річках чи у солоній воді. Утім, поки це питання все ще досліджується, і науковці не можуть надати беззаперечних доказів. Але є кілька тез, які дозволяють припустити чому це так:

Щоб інфікуватися вірусом найчастіше його частинки потрібно вдихнути, а не проковтнути. Саме тісний контакт з інфікованою людиною (коли вона кашляє, чхає, розмовляє або видихає повітря поруч протягом досить тривалого періоду часу — як мінімум 15 хвилин на відстані менш ніж 1 метр) є найбільш ймовірним способом підхопити вірус. Інший — це через забруднені поверхні та торкання обличчя без належної гігієни рук.

Інші коронавіруси, зокрема, вірус SARS-CoV, який спричиняє хворобу SARS погано виживає у воді.

РНК вірусу SARS-CoV-2 виявляли в фекальних масах хворих на COVID-19 людей. Теоретично вони можуть потрапити у воду, а потім, якщо людина під час плавання її проковтне, то може потрапити безпосередньо в організм. Але в такому стані дуже малоймовірно, що вірус залишається активним та небезпечним.

У районах, де морська вода змішується із стічними водами, які можуть бути заражені вірусом, теоретично можливо, що дія хвиль і сонця може аерозолізувати ці частинки та перенести через вітер на пляжі. Знову ж таки — дуже невелика ймовірність, що це може трапитися. Хоча, безумовно, у місцях, де вода змішується зі стічними водами, купатися не варто (це, приміром, місця біля очисних споруд, фермерських господарств чи заводів).

Найбільший ризик інфікуватися, коли йдеться про відпочинок біля води, — це великі скупчення людей та неможливість тримати фізичну дистанцію на переповнених пляжах чи біля басейнів.

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– Якщо дотримуватися цих правил, то ризик інфікуватися вірусом SARS-CoV-2 можна мінімізувати:

– уникайте великого скупчення людей — як на березі водойми чи моря, біля басейну, так і в самій воді;

– надавайте перевагу відкритим пляжам на свіжому повітрі, а не відпочинку у закритих приміщеннях біля басейнів;

– дотримуйтеся фізичної дистанції щонайменше у 2 метри;

– дотримуйтеся гігієни кашлю та чхання, а також належної гігієни рук; не торкайтеся обличчя брудними руками;

– не торкайтеся предметів (парасольок від сонця, шезлонгів тощо), якщо не впевнені, що вони продезинфіковані;

– не переодягайтеся в тісних роздягальнях, де багато людей;

– не приходьте на пляж, якщо маєте симптоми гострої респіраторної інфекції.

Про що ще варто пам’ятати:

– Що у воді можуть мешкати патогенні мікроорганізми, які точно викликають небезпечні хвороби — наприклад, кишкова паличка, збудники дизентерії, сальмонельозу, гепатиту А. Тож не йдіть купатися, якщо не впевнені у якості води, та слідкуйте за повідомленнями про це. Не заходьте у воду, якщо поруч стоїть знак, що купатися заборонено. Він стоїть там не просто так.

– В жодному разі не споживайте на пляжах копчену, в’ялену чи солену рибу, якщо не впевнені щодо умов її приготування. Адже так можна підхопити ботулізм, а це дуже небезпечно! Риба може бути заражена, але з’ясувати це до вживання не вийде. Токсини, які спричиняють отруєння, зовні не псують продукти. В’ялена риба є “рекордсменкою” за кількістю отруєнь.

– Засмага — це не про здоров’я та здоровий вигляд. Це про утворення зморшок, сухості шкіри, появи опіків та збільшення ризиків мати рак шкіри. Засмага ознака того, що шкіра насправді постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається “захиститись”. Тому завжди користуйтеся сонцезахисним кремом та більше відпочивайте у затінку, а не під прямими променями сонця. Як обрати сонцезахисний крем та як піклуватися про шкіру – тут.

➡ Дотримуйтеся правил безпеки на воді! Це і про уважність, і про не-вживання алкоголю, особливо якщо йдете купатися у воду, і про повагу до людей, які знаходяться поруч.