З настанням спеки у багатьох людей зростає бажання вийти на пляж, позасмагати чи покупатися. Тож постає логічне запитання — наскільки це безпечно і чи можливо підхопити вірус SARS-CoV-2, купаючись у відкритих водоймах чи басейнах? Розповідаємо, що наразі про це відомо.
За даними CDC та FDA, на даний момент не існує доказів, що вірус може передаватися через воду в басейнах, гарячих ваннах, спа-салонах або на майданчиках для водних ігор. Особливо, якщо воду в них обробляють хлором, адже він здатний інактивувати вірус у воді.
Так само дуже малоймовірно інфікуватися через воду у відкритих водоймах, річках чи у солоній воді. Утім, поки це питання все ще досліджується, і науковці не можуть надати беззаперечних доказів. Але є кілька тез, які дозволяють припустити чому це так:
Щоб інфікуватися вірусом найчастіше його частинки потрібно вдихнути, а не проковтнути. Саме тісний контакт з інфікованою людиною (коли вона кашляє, чхає, розмовляє або видихає повітря поруч протягом досить тривалого періоду часу — як мінімум 15 хвилин на відстані менш ніж 1 метр) є найбільш ймовірним способом підхопити вірус. Інший — це через забруднені поверхні та торкання обличчя без належної гігієни рук.
Інші коронавіруси, зокрема, вірус SARS-CoV, який спричиняє хворобу SARS погано виживає у воді.
РНК вірусу SARS-CoV-2 виявляли в фекальних масах хворих на COVID-19 людей. Теоретично вони можуть потрапити у воду, а потім, якщо людина під час плавання її проковтне, то може потрапити безпосередньо в організм. Але в такому стані дуже малоймовірно, що вірус залишається активним та небезпечним.
У районах, де морська вода змішується із стічними водами, які можуть бути заражені вірусом, теоретично можливо, що дія хвиль і сонця може аерозолізувати ці частинки та перенести через вітер на пляжі. Знову ж таки — дуже невелика ймовірність, що це може трапитися. Хоча, безумовно, у місцях, де вода змішується зі стічними водами, купатися не варто (це, приміром, місця біля очисних споруд, фермерських господарств чи заводів).
Найбільший ризик інфікуватися, коли йдеться про відпочинок біля води, — це великі скупчення людей та неможливість тримати фізичну дистанцію на переповнених пляжах чи біля басейнів.
Facebook Уляни Супрун
– Якщо дотримуватися цих правил, то ризик інфікуватися вірусом SARS-CoV-2 можна мінімізувати:
– уникайте великого скупчення людей — як на березі водойми чи моря, біля басейну, так і в самій воді;
– надавайте перевагу відкритим пляжам на свіжому повітрі, а не відпочинку у закритих приміщеннях біля басейнів;
– дотримуйтеся фізичної дистанції щонайменше у 2 метри;
– дотримуйтеся гігієни кашлю та чхання, а також належної гігієни рук; не торкайтеся обличчя брудними руками;
– не торкайтеся предметів (парасольок від сонця, шезлонгів тощо), якщо не впевнені, що вони продезинфіковані;
– не переодягайтеся в тісних роздягальнях, де багато людей;
– не приходьте на пляж, якщо маєте симптоми гострої респіраторної інфекції.
Про що ще варто пам’ятати:
– Що у воді можуть мешкати патогенні мікроорганізми, які точно викликають небезпечні хвороби — наприклад, кишкова паличка, збудники дизентерії, сальмонельозу, гепатиту А. Тож не йдіть купатися, якщо не впевнені у якості води, та слідкуйте за повідомленнями про це. Не заходьте у воду, якщо поруч стоїть знак, що купатися заборонено. Він стоїть там не просто так.
– В жодному разі не споживайте на пляжах копчену, в’ялену чи солену рибу, якщо не впевнені щодо умов її приготування. Адже так можна підхопити ботулізм, а це дуже небезпечно! Риба може бути заражена, але з’ясувати це до вживання не вийде. Токсини, які спричиняють отруєння, зовні не псують продукти. В’ялена риба є “рекордсменкою” за кількістю отруєнь.
– Засмага — це не про здоров’я та здоровий вигляд. Це про утворення зморшок, сухості шкіри, появи опіків та збільшення ризиків мати рак шкіри. Засмага ознака того, що шкіра насправді постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається “захиститись”. Тому завжди користуйтеся сонцезахисним кремом та більше відпочивайте у затінку, а не під прямими променями сонця. Як обрати сонцезахисний крем та як піклуватися про шкіру – тут.
➡ Дотримуйтеся правил безпеки на воді! Це і про уважність, і про не-вживання алкоголю, особливо якщо йдете купатися у воду, і про повагу до людей, які знаходяться поруч.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Літній відпочинок" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.