З'явився додаток, що визначає проблеми із серцем за голосом

В Ізраїлі розробили додаток для смартфона, який за голосом може визначити серцеву недостатність і застій у легенях.

Розробку представив ізраїльський стартап Cordio Medical, передає news-medical.net. Як пояснили вчені, при цих симптомах у людей з'являється задишка.

Серцева недостатність є однією з основних причин захворюваності і смертності, від якої страждають більше 26 мільйонів осіб у всьому світі, зазначили експерти.

Щоб проаналізувати роботу серця через додаток, потрібно записувати свій голос протягом 30 секунд щодня. Система сприймає будь-яку мову, оскільки вловлює не слова, а задишку, що може бути викликана скупченням води в легенях.

"Люди з ранніми ознаками застою в легенях можуть отримати коригування свого лікування, тим самим запобігаючи необхідність госпіталізації. У міру отримання більшої кількості зразків мови модель стає все більш чутливою до змін", – розповів автор дослідження, директор Інституту серця в ізраїльському Медичному центрі Хадасса професор Оффер Амір.

Медики описують свою технологію як "перший, простий у використанні, неінвазивний, персоналізований пристрій моніторингу серцевої недостатності".

Додаток було протестовано на 40 пацієнтах із гострою серцевою недостатністю і застоєм у легенях. Їх попросили проговорити певний текст у мікрофон перед надходженням до лікарні та після.

Навіть на аудіозаписах, які тривали 2-5 секунд, система успішно розпізнавала різні стани серця.

За словами творців програми, її можна буде використовувати для відстеження стану серця в домашніх умовах.

"Наразі фахівці охорони здоров'я з пандемії COVID-19 переводять безліч амбулаторних візитів пацієнтів із серцевою недостатністю на платформи телемедицини, підкреслюючи важливість дистанційного моніторингу для зниження ризику впливу коронавірусу", – додав Оффер Амір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що пацієнти із серцево-судинними захворюваннями знаходяться в зоні ризику зараження COVID-19.