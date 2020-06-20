Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Кардіологія

З'явився додаток, що визначає проблеми із серцем за голосом

1.5т
Читати матеріал російською

В Ізраїлі розробили додаток для смартфона, який за голосом може визначити серцеву недостатність і застій у легенях.

Розробку представив ізраїльський стартап Cordio Medical, передає news-medical.net. Як пояснили вчені, при цих симптомах у людей з'являється задишка.

Серцева недостатність є однією з основних причин захворюваності і смертності, від якої страждають більше 26 мільйонів осіб у всьому світі, зазначили експерти.

Щоб проаналізувати роботу серця через додаток, потрібно записувати свій голос протягом 30 секунд щодня. Система сприймає будь-яку мову, оскільки вловлює не слова, а задишку, що може бути викликана скупченням води в легенях.

"Люди з ранніми ознаками застою в легенях можуть отримати коригування свого лікування, тим самим запобігаючи необхідність госпіталізації. У міру отримання більшої кількості зразків мови модель стає все більш чутливою до змін", – розповів автор дослідження, директор Інституту серця в ізраїльському Медичному центрі Хадасса професор Оффер Амір.

Медики описують свою технологію як "перший, простий у використанні, неінвазивний, персоналізований пристрій моніторингу серцевої недостатності".

Додаток було протестовано на 40 пацієнтах із гострою серцевою недостатністю і застоєм у легенях. Їх попросили проговорити певний текст у мікрофон перед надходженням до лікарні та після.

Навіть на аудіозаписах, які тривали 2-5 секунд, система успішно розпізнавала різні стани серця.

За словами творців програми, її можна буде використовувати для відстеження стану серця в домашніх умовах.

"Наразі фахівці охорони здоров'я з пандемії COVID-19 переводять безліч амбулаторних візитів пацієнтів із серцевою недостатністю на платформи телемедицини, підкреслюючи важливість дистанційного моніторингу для зниження ризику впливу коронавірусу", – додав Оффер Амір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що пацієнти із серцево-судинними захворюваннями знаходяться в зоні ризику зараження COVID-19.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
здоров'я Дослідження вчених
Місце
Ізраїль
Теги
Смартфон Серце
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Кардіологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 31 154.

    Вилікувалися: 14 082. Померли: 889.

  • У світі захворіли більше 7,8 млн осіб, загинули – більше 432 тисяч.

  • Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані.

  • Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт на поставку нової вакцини від коронавірусу, замовили 400 млн доз.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини