З'ясували нову небезпеку печії, аж до серцевого нападу

Печія може бути ознакою серцевого нападу. Джерело: "Профіль" "Профіль"

Печія може бути однією з ознак тихого серцевого нападу у людини. Однак дуже часто пацієнти списують такий симптом на проблеми з травленням.

Про це попередили вчені із Гарвардської медичної школи, пише Express. Вони нагадали, що під час звичайного серцевого нападу хворі відчувають сильний біль у грудях або важкість, які супроводжуються холодним потом і нудотою. Однак тихий серцевий напад може проявляти себе зовсім інакше. Водночас причини появи обох однакові.

Наприклад, чоловіки можуть відчувати втому або фізичний дискомфорт, але списувати все на перевтому, поганий сон чи вікові особливості.

"Інші типові симптоми – легкий біль у горлі або грудях, які можна сплутати зі шлунковим рефлюксом, проблемами із травленням та печією. Крім того, іноді люди неправильно визначають місце болю", – пояснили медики.

Вони підкреслили, що насправді саме тихі серцеві напади є більш поширеними – на них припадає більше половини від усіх випадків.

"Люди просто не підозрювали про свій критичний стан. Через те, що вони не зверталися за лікуванням, у них був вищим ризик смерті. Тому ви маєте бути пильними, якщо у вас є якісь фактори ризику серцевого нападу, особливо якщо у вас діабет", – звернулися лікарі до пацієнтів.

Їхні спостереження показали, що діабетики більше схильні до тихого серцевого нападу, адже поганий кровообіг і високий рівень цукру в крові ушкоджують їхні нервові клітини. Отже, вони не відчувають біль у повному обсязі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська лікарка Міріам Стоппард назвала три згубні ранкові звички. За її словами, одразу після підйому не можна займатися занадто великим фізичним навантаженням, пити каву й апельсиновий сік. Усе це загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям.

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