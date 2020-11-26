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/ Кардіологія

Здоров'я підірвали наркотики та алкоголь: лікар розповів про причину смерті Марадони

  • Пішов з життя легендарний футболіст Дієго Марадона

  • Причиною смерті став серцевий напад

  • У Марадони були проблеми з наркотиками та алкоголем, що сильно підірвало його здоров'я

3.6т
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Легенда світового футболу Дієго Марадона пішов з життя на 61 році. Причиною смерті став серцевий напад.

Як повідомляє ВВС, до цього Марадона без ускладнень переніс операцію з видалення тромбу в головному мозку. У планах було лікування алкогольної залежності.

Лікар-експерт Віктор Литвиненко пояснив, що ураження серцевого м'яза – це справа не одного дня. Найчастіше ключовою причиною розвитку гострої форми інфаркту міокарда є атеросклеротичне ураження коронарних судин.

З огляду на алкогольну залежність футболіста, не можна виключати проблеми з печінкою. Тривале вживання спиртних напоїв викликає загибель гепатоцитів, які замінюються фіброзною тканиною. В результаті таких морфологічних змін печінка перестає виконувати свої функції.

Не варто забувати і про наркозалежність Марадони. Пристрасть до кокаїну теж залишила негативний відбиток на його здоров'ї. Наркотики він почав приймати ще на старті своєї кар'єри. З початку 80-х до 2004 року – весь цей час кокаїн підривав його здоров'я.

Раніше MedOboz писав, що експерти ВООЗ назвали основні варіанти передачі COVID-19 людині. На їхню думку, SARS-CoV-2 міг передатися людині безпосередньо від кажана.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Особа
Дієго Марадона
Місце
Аргентина Буенос-Айрес
Теги
алкоголь наркотики хвороба Серце
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