Всесвітньо відомий інтервенційний кардіолог оперуватиме в Києві

У Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії з 4 до 9 квітня прийматиме пацієнтів та оперуватиме швейцарський інтервенційний кардіолог зі світовим ім’ям - П’єр Левіс, один з засновників методу стентування, співзасновник клініки "Klinik im Park" (м. Цюріх)

Починаючи з лютого 2015 року,

доктор П’єр Левіс оперує, консультує та ділиться досвідом з українськими колегами Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Він отримав офіційну акредитацію в Україні та є штатним співробітником Центру. Через пандемію COVID-19 візити доктора Левіса в Україну призупинилися, але на щастя, починаючи з квітня кожен український пацієнт зможе знову отримати консультацію швейцарських спеціалістів безпосередньо в Центрі.

Практикуючий кардіолог лікар П'єр Левіс є одним з "піонерів" перкутанної транслюмінальної балонної ангіопластики коронарних артерій. У 1976-1977 роках разом з колегою Андреасом Грюнцігом вони сконструювали коронарний балон та провели першу у світі успішну балонну ангіопластику коронарних артерій. Під керівництвом П'єра Левіса впроваджуються новітні методики надання допомоги пацієнтам високого ступеня ризику, доцільність інтервенційного або хірургічного лікування яких раніше ставилася під сумнів.

В короткому бліц-інтерв'ю ми розпитали доктора П'єра Левіса про міжнародні підходи в лікуванні та його візит в Україну.Які є нові методи лікування у сучасній кардіології та кардіохірургії?

Якщо говорити про технологічну сторону, то методи та підходи зараз настільки досконалі та максимально інновативні, що майже нічого радикально нового назвати не можу. Головна мета сучасної кардіохірургії лежить в площині створення ефективної командної роботи – об'єднати інвазивних кардіологів та кардіохірургів в єдину команду, аби знайти оптимальну терапію для усіх видів захворювань серця.Як відрізняються ситуації з серцевими захворюваннями в Україні та Швейцарії? Чи є різниця в лікуванні?

Загальна ситуація особливо не відрізняється - в Швейцарії серцево-судинні захворювання так само займають "лідерську позицію" за кількістю та рівнем смертності. Стосовно методів лікування, то в Україні, принаймні в Центрі дитячої кардіології таа кардіохірургії, впроваджуються усі ті ж методи, як і в швейцарських клініках. Єдина відмінність - це фінансове питання. На жаль, пацієнти в Україні не мають страхування, тому часто не можуть собі дозволити найпрогресивніші підходи та інструменти, що є досить дорогими. Наприклад, штучні аортальні клапани.Що порадите задля поліпшення ситуації із серцевими захворюваннями? Як знизити кількість захворювань та смертності?

Поради щодо зменшення захворюваності серця однакові в усьому світі: вести здоровий спосіб життя, збалансовано харучватись, не палити, лікувати підвищений кров'яний тиск, дисліпідемію, діабет, не набирати зайву вагу. Якщо дотримуватися простих порад, вдасться зберегти своє здоров’я та загалом знизити смертність від серцево-судинних хвороб в усьому світі.Як COVID -19 вплинув на симптоми серцево-судинних захворювань? Чи бачите ви якісь зміни?

Зміни точно є. Ковід не вплинув на симптоми серцево-судинних захворювань напряму, але пацієнти зі слабкими симптомами ішемічної хвороби серця не приходили на прийом, тому що боялися заразитися ковідом. Як результат, їх неможливо було вчасно обстежити і вилікувати, не допустивши інфаркту.Ви співпрацюєте з Центром дитячої кардіології та кардіохірургії вже шість років. Що ви можете сказати про Центр, команду та їхній підхід в роботі?

Для мене задоволення спостерігати, як під керівництвом доктора Георгія Маньковського ( заступник директора з науково-практичної роботи Центру, завідувач відділенням інтервенційної кардіології - Медобоз) Клініка для дорослих досягла дуже високого рівня за ці роки. Ми продовжуємо активно співпрацювати, покращуючи діагностичний і терапевтичний підхід до пацієнтів та навички кожного спеціаліста-кардіолога. Мене дуже тішить прагнення команда Центру до постійного розвитку, навчання та вдосконалення.