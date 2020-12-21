Вчені з'ясували, чим небезпечний різний артеріальний тиск на правій та лівій руці

Різниця в значеннях артеріального тиску при вимірюванні на різних руках пов'язана з підвищеним ризиком серцевого нападу, інсульту та смерті.

Це підтверджують результати великого міжнародного дослідження INTERPRESS-IPD, в якому аналізувалися дані дорослих з Європи, Азії, Африки та США, передає MedicalХpress.

Вчені встановили, що чим більше показники тиску в лівій та правій руці відрізняються, тим вище додатковий ризик для здоров'я пацієнта.

Також була визначена нормальна порогова різниця в тиску між двома руками, вона складає 10 мм рт. ст. (в поточних рекомендаціях вказана різниця ≥15 мм рт. ст.).

Значна різниця між вимірами систолічного артеріального тиску в двох руках може вказувати на звуження або жорсткість артерій, що може вплинути на кровообіг. Ці артеріальні зміни вважаються додатковим маркером ризику подальшого серцевого нападу, інсульту або ранньої смерті

Використання нових даних допоможе виявити більше пацієнтів з групи ризику і своєчасно почати їх лікування.

Раніше MedOboz писав, як ліки для "сердечників" впливають на ризики при COVID-19. Фахівці вважають, що госпіталізація з коронавірусом – не привід зупиняти прийом серцевих препаратів.