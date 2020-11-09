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/ Кардіологія

Вчені встановили, як ліки для "сердечників" впливають на ризики при COVID-19

  • Побоювання з приводу пандемії або госпіталізація з коронавірусом – не привід зупиняти прийом серцевих препаратів

  • Статини, що знижують рівень холестерину в крові, підвищують виживаність пацієнтів і не мають негативного впливу на перебіг інфекції

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Лікування хронічних хвороб, таких як гіпертонія або діабет, не варто переривати пацієнтам, яких госпіталізували з COVID-19.

Побоювання, що така терапія може погіршити прогноз при коронавірусній інфекції, безпідставні. До такого висновку прийшли іспанські кардіологи.

Багатьом пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями призначають довічний прийом статинів. Також це стосується препаратів, які пригнічують роботу ферменту АСЕ. Як відомо, вірус SARS-CoV-2 використовує "споріднений" йому АСЕ2 для проникнення в клітини організму. Деякі вчені висловили побоювання, що ліки-інгібітори АСЕ можуть підвищувати кількість АСЕ2 на мембрані клітин і чутливість організму до коронавірусу.

Інші дослідники припускають, що протизапальні властивості цих препаратів зводять до мінімуму негативні наслідки і можуть бути навіть корисними при інфекції.

Медики з Іспанії провели ретроспективний аналіз даних 2157 пацієнтів з ковідом, які були госпіталізовані з березня по травень 2020 року. Вони встановили, що ризик смерті від COVID-19 у хворих, які приймали статини, був нижче майже на 25%. Таким чином, лікування статинами не тільки не погіршує перебіг COVID-19, але і значно знижує смертність, заявили дослідники.

Раніше MedOboz писав, що у Великобританії проведуть випробування для оцінки потенційних методів лікування коронавірусної інфекції, серед яких і використання аспірину. Препарат допомагає знизити ризик утворення тромбів, що особливо актуально при COVID-19.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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